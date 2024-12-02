İsrail ordusu: Lübnan'da bir grup Hizbullah mensubunu öldürdük

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, paraşütçü birliklerinin Lübnan'ın güneyinde bir kilisenin yakınında bir grup Hizbullah mensubu tespit ettiği öne sürüldü.

Açıklamaya göre, İsrail ordusu paraşütçü birlikleri, Hizbullah mensubu olduğu belirlenen silahlı bir gruba ateş açarak öldürdü.

İsrail ordusu, Lübnan ile yaptığı ateşkesi, anlaşmanın 5. gününde en az 11 kez daha ihlal etti. AA'nın haberine göre; İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım'da yapılan ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girdiği ilk günden itibaren başlayan ihlaller, ilk üç günde 38 kez tekrarlanmıştı. İsrail ordusu dün de 24 ihlalde bulunmuştu.