KAN'ın haberinde Rus askeri polislerinin Suriye’nin güneyinde İsrail güçleri ile Suriye arasında tampon bir rol üstleneceği değerlendirildi.

KAN, Rus askeri polislerinin Beşşar Esad rejiminin devrilmesinden önce ülkenin güneyinde konuşlu olduğunu hatırlatarak, Rusya’nın son aylarda Şam yönetimine eski askeri devriyelerin yeniden konuşlandırılması teklifi sunduğunu aktardı.

Suriye’de yönetime yakın bir kaynağa dayandırılan bilgiye göre, haberde, “Rus askeri heyetinin Suriye’ye gerçekleştirdiği sıra dışı ziyaret, Rusya’nın İsrail ve Suriye güçleri arasında tampon görevi görmek üzere askeri polis devriyelerini Suriye’nin güneyine yeniden konuşlandırma önerisinin bir parçasıdır.” ifadelerine yer verildi.

Aynı kaynak, Şam yönetiminin teklifi değerlendirdiğini ancak henüz olumlu bir yanıt vermediğini belirtti.

Suriye’den bir başka kaynağın görüşlerine yer veren KAN, “Suriye’nin güneyindeki Rus varlığının, İsrail ile Suriye arasında halihazırda müzakere edilen güvenlik anlaşmasına dahil edilmesinin imkansız olmadığına” dikkat çekti.

Haberde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun yakın zamanda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştüğü ve Tel Aviv’in geçmişte Suriye’de bir Rus varlığına karşı çıkmadığını belirttiği kaydedildi.

KAN’ın Suriye ilişkilerine dair aktardığı bir diğer haberde, iki ülke arasında güvenlik anlaşması imzalanması için yürütülen müzakerelerin çıkmaza girdiği ifade edildi.

İsrailli kaynaklara dayandırılan değerlendirmede, Esad rejiminin devrilmesinin ardından Şam’ın, Tel Aviv’in ele geçirdiği tüm mevkilerden çekilme taleplerini reddettiği, çekilmeyi sadece bazı mevkiler için mümkün gördüğü ve bunu bir güvenlik anlaşmasıyla değil “kapsamlı bir barış anlaşması” şartına bağladığı belirtildi.

Haberde ayrıca böyle bir barış anlaşmasının şu an için ufukta görünmediği vurgulandı.