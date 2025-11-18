Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İsrail resmi devlet televizyonu KAN: Rusya, Güney Suriye’ye yeniden asker konuşlandırmayı teklif etti | Dış Haberler

        İsrail resmi devlet televizyonu KAN: Rusya, Suriye’ye yeniden asker konuşlandırmayı teklif etti

        İsrail devlet televizyonu KAN, Moskova'nın Suriye'nin güneyinde Rus askeri polislerinin yeniden konuşlandırılarak bölgede devriye görevi yapmaları yönünde teklif sunduğunu bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 16:31 Güncelleme: 18.11.2025 - 16:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsrail medyası: Rusya'dan Suriye'ye 'asker' teklifi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        KAN'ın haberinde Rus askeri polislerinin Suriye’nin güneyinde İsrail güçleri ile Suriye arasında tampon bir rol üstleneceği değerlendirildi.

        KAN, Rus askeri polislerinin Beşşar Esad rejiminin devrilmesinden önce ülkenin güneyinde konuşlu olduğunu hatırlatarak, Rusya’nın son aylarda Şam yönetimine eski askeri devriyelerin yeniden konuşlandırılması teklifi sunduğunu aktardı.

        Suriye’de yönetime yakın bir kaynağa dayandırılan bilgiye göre, haberde, “Rus askeri heyetinin Suriye’ye gerçekleştirdiği sıra dışı ziyaret, Rusya’nın İsrail ve Suriye güçleri arasında tampon görevi görmek üzere askeri polis devriyelerini Suriye’nin güneyine yeniden konuşlandırma önerisinin bir parçasıdır.” ifadelerine yer verildi.

        REKLAM

        Aynı kaynak, Şam yönetiminin teklifi değerlendirdiğini ancak henüz olumlu bir yanıt vermediğini belirtti.

        Suriye’den bir başka kaynağın görüşlerine yer veren KAN, “Suriye’nin güneyindeki Rus varlığının, İsrail ile Suriye arasında halihazırda müzakere edilen güvenlik anlaşmasına dahil edilmesinin imkansız olmadığına” dikkat çekti.

        Haberde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun yakın zamanda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştüğü ve Tel Aviv’in geçmişte Suriye’de bir Rus varlığına karşı çıkmadığını belirttiği kaydedildi.

        KAN’ın Suriye ilişkilerine dair aktardığı bir diğer haberde, iki ülke arasında güvenlik anlaşması imzalanması için yürütülen müzakerelerin çıkmaza girdiği ifade edildi.

        İsrailli kaynaklara dayandırılan değerlendirmede, Esad rejiminin devrilmesinin ardından Şam’ın, Tel Aviv’in ele geçirdiği tüm mevkilerden çekilme taleplerini reddettiği, çekilmeyi sadece bazı mevkiler için mümkün gördüğü ve bunu bir güvenlik anlaşmasıyla değil “kapsamlı bir barış anlaşması” şartına bağladığı belirtildi.

        Haberde ayrıca böyle bir barış anlaşmasının şu an için ufukta görünmediği vurgulandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        16 yaşında, babasını öldürmüştü! Börek kavgası!
        16 yaşında, babasını öldürmüştü! Börek kavgası!
        İnternet sitelerine erişim problemi
        İnternet sitelerine erişim problemi
        Belediye otobüsünde 'yan bakma' cinayeti!
        Belediye otobüsünde 'yan bakma' cinayeti!
        Ufukta yağış göründü! Rüzgar devam edecek!
        Ufukta yağış göründü! Rüzgar devam edecek!
        4 kişilik aile ölmüştü... İlaçlamayla ilgili ifadeler ortaya çıktı!
        4 kişilik aile ölmüştü... İlaçlamayla ilgili ifadeler ortaya çıktı!
        Bahis soruşturmasında 2. Lig'den 281 futbolcuya ceza!
        Bahis soruşturmasında 2. Lig'den 281 futbolcuya ceza!
        "Kimse gitmezse ben İmralı'ya giderim"
        "Kimse gitmezse ben İmralı'ya giderim"
        Beşiktaş'tan Rafa Silva açıklaması!
        Beşiktaş'tan Rafa Silva açıklaması!
        Netanyahu Gazze tasarısının BMGK'da kabul edilmesinden memnun
        Netanyahu Gazze tasarısının BMGK'da kabul edilmesinden memnun
        Konutta reel düşüş 21. ayında
        Konutta reel düşüş 21. ayında
        Ayılara karşı "havlayan dron"
        Ayılara karşı "havlayan dron"
        'Yasak aşk' sokakta iç çamaşırlı cinayetle bitti!
        'Yasak aşk' sokakta iç çamaşırlı cinayetle bitti!
        Altın ticaretinde mevzuat dışı işlem operasyonu
        Altın ticaretinde mevzuat dışı işlem operasyonu
        İstanbul'da korkunç olay... Dayı yeğenini vahşice öldürdü!
        İstanbul'da korkunç olay... Dayı yeğenini vahşice öldürdü!
        Jeff Bezos yeniden CEO koltuğunda
        Jeff Bezos yeniden CEO koltuğunda
        Yol genişletme çalışmasından çıkan hazine!
        Yol genişletme çalışmasından çıkan hazine!
        Galatasaray'a milli ara yaramadı!
        Galatasaray'a milli ara yaramadı!
        İşte Montella'nın İspanya 11'i
        İşte Montella'nın İspanya 11'i
        Tedesco'nun Fred raporu ortaya çıktı!
        Tedesco'nun Fred raporu ortaya çıktı!