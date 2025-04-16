Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İsrail saldırılarında 22 Filistinli hayatını kaybetti | Dış Haberler

        İsrail saldırılarında 22 Filistinli hayatını kaybetti

        İsrail'in sabah saatlerinde Gazze'ye yönelik düzenlediği saldırılarda 22 Filistinli hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 20:06 Güncelleme: 16.04.2025 - 20:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        22 Filistinli hayatını kaybetti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin sabah saatlerinde farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda ikisi çocuk 22 Filistinli hayatını kaybetti, yaralananlar oldu.

        İsrail ordusunun Gazze kentinin doğusundaki Şaaf Mahallesinde bir evi topçu atışıyla hedef aldığı saldırıda ikisi çocuk 3 kişi öldü.

        Savaş uçaklarının Tuffah Mahallesinde Hasuna ailesinin evini hedef aldığı saldırıda ise 10 Filistinli öldü, 13 kişi yaralandı.

        İsrail'in Zeytun Mahallesine insansız hava aracıyla (iHA) düzenlediği saldırıda 2, Şucaiyye Mahallesini hedef alan saldırıda da 2 kişi hayatını kaybetti.

        İsrail güçleri Cibaliya Nezle bölgesinde bir evi hedef aldığı saldırıda ise 3 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

        REKLAM

        Bu saldırılarla eş zamanlı olarak İsrail ordusu topçu atışıyla Gazze kentinin doğusundaki Tuffah, Zeytun, Şucaiyye, Şaaf bölgelere yoğun ve aralıksız saldırı düzenledi, helikopterlerden ateş açıldı.

        Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampının doğu ile Bureyc Mülteci Kampı çevresi bombalandı.

        İsrail'in daha önce Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un doğusunda yer alan Huzaa beldesine düzenlediği saldırıda yaralanan 1 Filistinli de hayatını kaybetti.

        Gazze Şeridi'nin güneyinde Han Yunus kentinin Karara beldesine dron ile düzenlenen saldırıda 1 Filistinli öldü, yaralananlar oldu.

        Han Yunus'un batısındaki Mevasi açıklarında ise bir balıkçı teknesi hedef alan İsrail askerleri 2 Filistinliyi yaraladı.

        İsrail güçleri, Han Yunus'un doğusundaki Fahari beldesinde yer alan bir eve hava saldırısı, kentin güneyindeki Menara mahallesine de topçu saldırısı düzenlendi.

        Güneydeki Refah kentinde yer alan yerleşim alanları da helikopterlerle hedef alınmaya devam ediyor.

        *Fotoğraf AA tarafından servis edilmiştir

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kurtulmuş: Hem yetki aşımı hem de hukuken yok hükmünde
        Kurtulmuş: Hem yetki aşımı hem de hukuken yok hükmünde
        Sırrı Süreyya Önder yoğun bakımda
        Sırrı Süreyya Önder yoğun bakımda
        Önder'in kızı babasına seslendi
        Önder'in kızı babasına seslendi
        Sırrı! Etme!
        Sırrı! Etme!
        Hem küflenmiş hem kurtlanmış...
        Hem küflenmiş hem kurtlanmış...
        Piyasa Merkez'den ne bekliyor?
        Piyasa Merkez'den ne bekliyor?
        Yeni infaz düzenlemesi kapıda! Binlerce mahkuma erken tahliye yolu
        Yeni infaz düzenlemesi kapıda! Binlerce mahkuma erken tahliye yolu
        16 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        16 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        Beyaz Saray: Bazı kalemlerde yüzde 245 vergi
        Beyaz Saray: Bazı kalemlerde yüzde 245 vergi
        'Tek yumrukla ölüme' müebbet hapis
        'Tek yumrukla ölüme' müebbet hapis
        Konya'da can pazarı! 1'i bebek 2 çocuk öldü
        Konya'da can pazarı! 1'i bebek 2 çocuk öldü
        Yusuf Fehmi Genç altın madalyayı rekorla aldı!
        Yusuf Fehmi Genç altın madalyayı rekorla aldı!
        "Geçmiş olsun" mesajları
        "Geçmiş olsun" mesajları
        Piyasaların MB'den beklediği faiz mesajı ne?
        Piyasaların MB'den beklediği faiz mesajı ne?
        Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye gönderme!
        Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye gönderme!
        Tarkan'ın acı günü
        Tarkan'ın acı günü
        Kayıp gencin 1 yıl sonra cansız bedeni bulundu!
        Kayıp gencin 1 yıl sonra cansız bedeni bulundu!
        Aaron Boupendza hayatını kaybetti!
        Aaron Boupendza hayatını kaybetti!
        Şakir Paşa Ailesi'nin setinde yangın
        Şakir Paşa Ailesi'nin setinde yangın
        F.Bahçe'den santrfor harekatı!
        F.Bahçe'den santrfor harekatı!