İsrail Savunma Bakanı Ankara'da temaslarda bulunacak 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Türkiye ile İsrail ilişkilerinde yıllar sonra atılan normalleşme adımlarının ardından Ankara'ya gelen İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz temaslarda bulunacak. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile görüşecek olan Gantz, Ankara'daki programına Anıtkabir ziyaretiyle başlayacak.

İsrail Savunma Bakanlığı'ndan görüşemeye ilişkin yapılan açıklamada, tam diplomatik ilişkilere dönülen Türkiye ve İsrail arasında 10 yıldan uzun süre sonra ilk defa savunma bakanlarının görüşmesinin gerçekleşeceği belirtildi.

"YILLARDAN SONRA İLK DEFA BU DÜZEYDE BİR ZİYARET OLACAK" FOTO: AA Bakan Akar'da geçtiğimiz günlerde Gantz ile görüşeceğini dile getirerek, "Yıllardan sonra ilk defa bu düzeyde bir ziyaret olacak. Genel durumu değerlendireceğiz. Bizim politikamız, görüşlerimiz belli. Türkiye Cumhuriyeti devleti son derece şeffaf bir politika uyguluyor, bunları anlatacağız. Gelişmelere göre de müteakip safhaların neler getireceğini göreceğiz." ifadelerini kullanmıştı.