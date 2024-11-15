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        Haberler Dünya İsrail Savunma Bakanı Katz 7 bin Ultra-Ortodoks Yahudi'nin askere çağrılması emrini onayladı | Dış Haberler

        İsrail Savunma Bakanı Katz 7 bin Ultra-Ortodoks Yahudi'nin askere çağrılması emrini onayladı

        İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ordunun 7 bin Ultra-Ortodoks Yahudi'yi (Haredi) askere çağırma kararını onayladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 12:56 Güncelleme: 15.11.2024 - 12:56
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        İsrail'de Harediler askere çağırılacak
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        Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Katz'ın, 7 bin Haredi'nin askere çağrılması kararını onayladığı belirtildi.

        Haredileri askerlik görevine çağıran emirlerin İsrail ordusunca 17 Kasım Pazar gününden itibaren kademeli olarak gönderileceği kaydedildi.

        Ayrıca açıklamada, Bakan Katz’ın muvazzaf, daimi ve yedek askerlerin üzerindeki yükü hafifletmek amacıyla Haredilerin İsrail ordusuna gerçek anlamda entegrasyonunu sağlayacak bir çözümü teşvik etmek için tüm taraflarla diyalog yürütme niyetinde olduğu ifade edildi.

        Eski Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın, görevden alınmadan bir gün önce imzaladığı bu kararın Başbakan Binyamin Netanyahu tarafından göreve getirilen Katz tarafından uygulamaya konulup konulmayacağı tartışılıyordu.

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        Yedioth Ahronoth gazetesinin 4 Kasım’da yayımlanan haberinde, Gazze Şeridi ve Lübnan'a saldırılarına devam eden İsrail ordusunun, 7 bin askeri göreve çağırmaya ihtiyacı olduğu aktarılmıştı.

        İsrail'de Harediler, zorunlu askere alınmalarına karşı askerlik şubelerinin önünde sık sık protestolar düzenliyor.

        Harediler İsrail nüfusunun yaklaşık yüzde 12'sini oluşturuyor

        Çoğu dini gerekçelerle askere gitmeyi reddeden Harediler, 9 milyonluk ülkede nüfusun yaklaşık yüzde 12'sini oluşturuyor.

        Ülkedeki Haredi Yahudilerinin büyük çoğunluğu Batı Kudüs'teki Meaşerim Mahallesi'nde ve başkent Tel Aviv yakınlarındaki Bney Brak kentinde yaşıyor.

        İsrail'de 1 Kasım 2022 seçimlerinden zaferle ayrılan Likud lideri Binyamin Netanyahu'nun koalisyon ittifakında aşırı sağcı partilerin yanı sıra Ultra Ortodoks Şas ve Birleşik Tevrat Yahudilik partileri de yer alıyor.

        Laik Yahudilerle aralarında birçok konuda görüş ayrılığı olan ve toplumun geri kalanına entegre olmayı reddeden Haredi Yahudilerin çoğu, orduda dinlerinin gerektirdiği şekilde yaşayamayacakları gerekçesiyle askerlik yapmayı reddediyor.

        Kadın ve erkekler için İsrail'de 3 yıl zorunlu askerlik hizmeti bulunuyor. Ultra-Ortodoks Yahudilik inancına sahip Harediler ise 26 yaşına kadar Tevrat Kurslarında (Yeşiva) eğitim almaları halinde askerlikten muaf tutuluyor.

        İsrail'de koalisyon ortağı Haredi partiler, "Tevrat eğitiminin temel hak olduğu" yönünde bir kanunu geçirerek temsil ettikleri kesimin askerlikten muaf tutulmasını yasal güvence altına almak istiyor.

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