İsrail devlet televizyonuna göre, Kudüs'te düzenlenen bir konferansta konuşan Savunma Bakanı Liberman, "Biz kendimizi sadece Suriye topraklarıyla sınırlamıyoruz. Bu açıkça bilinmelidir." dedi.

İran'ın Suriye dışındaki hedeflerini vuracaklarını belirten Liberman, "Biz kaynağı neresi olursa olsun İran'ın tüm tehditleriyle mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Liberman konuşmasında, İran'ın hangi ülkelerdeki hedeflerini vurabileceklerini ise belirtmedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da 30 Ağustos’ta yaptığı açıklamada, Suriye'yi ve İran'a ait mevzileri hedef alma tehdidinde bulunmuştu.

İsrail son aylarda Suriye'deki İran hedefine yönelik saldırılar düzenliyor. İsrailli yetkililer, "İran’ın Suriye'deki temerküzü" olarak isimlendirdikleri varlığını engellemek için bir dizi strateji geliştirme konusunda ise ısrarlı.

İsrail ayrıca iç savaşın başladığı 2011'den bu yana zaman zaman Suriye ve Golan Tepeleri'nden, topraklarına roket atıldığını ileri sürerek, İran destekli Hizbullah güçlerine ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

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