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        Haberler Dünya İsrail sınırındaki hurda tankları Habertürk görüntüledi

        İsrail sınırındaki hurda tankları Habertürk görüntüledi

        Habertürk ekibinden Mehmet Akif Ersoy ve kameraman Emre Altun, İsrail'in Suriye sınırındaki hurda tankları görüntüledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.10.2023 - 17:48 Güncelleme: 17.10.2023 - 17:48
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        Sınırdaki hurda tankları Habertürk görüntüledi
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        Habertürk ekibinden Mehmet Akif Ersoy ve kameraman Emre Altun, İsrail'in namlularını Suriye'ye doğrulttuğu tankları görüntüledi.

        Mehmet Akif Ersoy "Tankın yanına geldik normal şartlarda İsrail askerleri tanklara yaklaştırmıyor ancak bu tank namlusunu Suriye'ye doğrultmuş ve çalışmıyor hurda bu tank. Sıfır noktasındayız ve burada böyle pek çok tank var. Çok şaşırdım ben. Buraya aslında Suriye tarafından bakıldığında görülen bu tanklar hurda" ifadelerini kullandı.

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