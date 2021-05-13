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İsrail yönetimi Gazze'de ateşkese varılması önerisini reddetti

İsrail hükümetinin abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yönetimi elinde bulunduran Hamas ile ateşkese varılması önerisini reddettiği bildirildi. İsrail Güvenlik Kabinesi ise İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını artırmasına onay verdi

İsrail yönetimi Gazze'de ateşkese varılması önerisini reddetti
İsrail, Gazze'de ateşkes önerisini reddetti
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AA

Yediot Aharonot gazetesinde yer alan habere göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı, Tel Aviv yönetimine Hamas ile ateşkese varılması önerisinde bulundu.

Haberde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun dün akşam yapılan güvenlik kabinesi toplantısında Moskova'nın ateşkes önerisini geri çevirdiği konusunda kabine üyelerini bilgilendirdiği ifade edildi.

AA'nın haberine göre; söz konusu toplantıda İsrail ordusuna Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını yoğunlaştırılması talimatı verilmişti.

İSRAİL KABİNESİ GAZZE'YE YÖNELİK SALDIRILARIN ARTIRILMASINI ONAYLADI

Kanal 12 televizyonunda yer alan haberde, kabinenin Gazze'ye yönelik saldırıları artırmasına onay vermesi nedeniyle İsrail ordusunun Hamas yönetimine ait bazı sembol binaları hedef almasının beklendiği belirtildi.

Kabinenin aldığı bu kararla, İsrail ordusu ile Filistinli direniş grupları arasındaki gerilimin günlerce sürmesinin beklendiği ifade edildi.

KUDÜS VE GAZZE'DEKİ OLAYLAR

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, 16'sı çocuk olmak üzere 65 Filistinli şehit oldu, 365 kişi de yaralandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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