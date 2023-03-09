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İsrailli Bakan, kitlesel gösterilerin ardından Tel Aviv polis şefini görevden aldı

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, gün boyu yoğun biçimde hükümet karşıtı protestolara sahne olan Tel Aviv'in polis şefini görevden aldı.

İsrailli Bakan, kitlesel gösterilerin ardından Tel Aviv polis şefini görevden aldı
AA

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, polis departmanında bazı üst düzey pozisyonlara yeni atamalar yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, diğer bazı atamaların yanı sıra Tel Aviv Bölge Şefi olarak görev yapan Amichai Eshed'in Polis Eğitim Bölümü'nün başına getirildiği kaydedildi.

Açıklamada, görev değişikliğinin nedenine ilişkin ise bilgi verilmedi.

BEN-GVIR POLİSİ 'YETERİNCE SERT OLMAMAKLA' SUÇLADI

İsrail basınına göre, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, polisi, hükümetin tartışmalı yargı düzenlemesini protesto eden ve Tel Aviv'deki "Ayalon" başta olmak üzere ana otoyolları defalarca kapatan protestoculara karşı "yeterince sert davranmamakla" suçluyor.

Ben-Gvir’in, Tel Aviv polis şefi Eshed'in tutumundan rahatsız olduğu ve polise verdiği emirlerin yerine getirilmemesi düşüncesiyle bu kararı aldığı ifade ediliyor.

Göstericilerin Başbakan Binyamin Netanyahu'nun İtalya'ya seyahatini aksatmak için toplanma çağrısı yaptığı Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'na gelen Ben-Gvir, "Güvenlik güçlerimizi desteklemek için geldim. Anarşiye izin vermeyeceğiz." demişti.

Netanyahu hükümetinin yargının yetkilerini kısıtlayan ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olmasını öngören yargı düzenlemesi ile diğer sağ politikalarına karşı on binlerce İsraillinin katılımıyla yaklaşık 2 aydır kitlesel protestolar gerçekleştiriliyor.

Ben-Gvir, geçen hafta Tel Aviv'deki protestolara ilişkin, İsrail polisinin "yolları kapatan anarşistleri dağıtmak için kullandığı tüm yöntemleri" desteklediğini açıklamıştı.

MUHALEFETTEN BEN-GVIR'E TEPKİ

Öte yandan İsrail'deki muhalefet liderleri, Ben-Gvir’in Tel Aviv polis şefi Eshed’i görevden alma kararına tepki gösterdi.

Eski Başbakan ve yeni muhalefet lideri Yair Lapid, kararı "rezalet" olarak değerlendirdi. Yeş Atid (Gelecek Var) Oartisi lideri Lapid, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ben-Gvir'e hakaret içerikli sözler sarf ederek, "Ülke tarihinde böyle bir rezalet görülmedi. (Ben-Gvir’i kastederek) Tiktok palyaçosu, sokaklarda yeterince kan ve şiddet olmadığı için seçkin bir polis memurunu kovdu." ifadelerini kullandı.

Eski Savunma Bakanı ve Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz da Ben-Gvir'in polis yetkilisini "siyasi saiklerle tasfiye ettiğini" belirtti.

Gantz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Başbakan Netanyahu’ya "Ben-Gvir’i görevden alma" çağrısı yaparak, şunları kaydetti:

"Polis şefi liderliğindeki polis memurları tam olarak yapmaları gereken şeyi yapıyorlar: Bağımsız hareket ediyorlar ve protestolara karşı siyasi talimatları kabul etmiyorlar. Netanyahu'ya, polisi ve hukukun üstünlüğünü ortadan kaldırmadan önce Ben-Gvir’i bugün görevden alması çağrısında bulunuyorum."

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin tartışmalı yargı düzenlemesine karşı başta Tel Aviv olmak üzere ülke genelinde bugün sabah saatlerinden itibaren kitlesel protestolar düzenleniyor.

Hükümetinin yargının yetkilerini kısıtlayan ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olmasını öngören yargı düzenlemesi ile diğer sağ politikalarına karşı on binlerce İsraillinin katılımıyla yaklaşık 2 aydır düzenli kitlesel protestolar gerçekleştiriliyor.

Fotoğraf: AA

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