İsrailli komutan Zamir’in soykırım planı: İsrail, Gazze’de işgali derinleştiriyor, zorunlu göçle demografik deprem hazırlığında

Bölgedeki kaynaklar, Zamir’in hükümete, İsrail ordusunun Gazze’yi tamamen işgal edebilecek kapsamlı bir kara harekâtına hazır olduğu yönünde güvence verdiği ve “Ordu, istediğiniz zaman, dilediğiniz derinliğe kadar ilerlemeye hazır” dediğini aktarıyor.

Zamir’in ayrıca Golani Tugayı’nı Gazze sınırına gönderdiği, güney bölge komutanlığına ise yine “saldırgan bir subay” olan Tümgeneral Yaniv Asur’u atadığı bildirildi. Zamir, bir toplantıda, Gazze sınırında tampon bölgeyi genişlettiklerini ve sivilleri bu bölgeden zorla çıkardıklarını da söyledi.

İsrail ordusu şu anda Gazze’nin kuzeyindeki Beyt Lahya, orta kesimindeki Netsarim koridorunun doğusu ve güneyde yer alan, büyük ölçüde tahrip edilmiş Refah kentindeki Şabura ve Tel Sultan mahallelerinde kara operasyonunu aşamalı olarak genişletiyor.

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Netanyahu mırıldandı, Strock isyan etti: “Gazze’yi Araplara mı vereceksin?”

Siyasi kaynaklara göre, hükümet toplantılarından birinde bir bakan cesaret göstererek şu soruyu yöneltti: “18 Mart’ta yeniden başlatılan savaşın hedefi nedir? Nihai hedef ne olacak?”

Bunun üzerine İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas’a karşı “zaferin tamamlanmasının” ardından Gazze’yi Arap devletlerinden oluşan bir ittifaka devretme fikrinden bahsetti.

Ancak Dini Siyonizm Partisi’nden Bakan Orit Strock hemen tepki göstererek, “Ama Gazze bizimdir, İsrail topraklarının bir parçası. Onu Araplara mı vereceksin?” dedi. Netanyahu ise, “Belki askeri yönetim olur, birçok seçenek var” şeklinde cevap verdi. Strock’un bu çıkışı, İsrail’deki aşırı sağın Gazze’ye dair niyet ve hedeflerini açıkça ortaya koyarken, kaynaklara göre İsrail ordusunun planı da bu hedeflerden çok uzak değil. Plan, yedek birliklerin yoğun şekilde seferber edilmesini, Gazze’nin tamamen işgalini ve halihazırda çok dar bir alanla sınırlı olan “insani bölgenin” daha da küçültülmesini öngörüyor. REKLAM Ayrıca, Gazze sahillerine gemiler konuşlandırılarak sivillerin zorla göç ettirilmesinin teşvik edilmesi, Savunma Bakanlığı’nın bu amaçla “Göçü Teşvik Dairesi” kurma çalışmaları da söz konusu. Sanki bu, olağan bir bürokratik proje gibi yürütülüyor. Kaynaklara göre, İsrail ordusu yürüttüğü askeri operasyonlara dair bazı toplantılarını askeri savcılık temsilcilerini davet etmeden yapıyor. Amaç, uluslararası hukuku ihlal eden adımlarla ilgili uyarıların önüne geçmek. Bu toplantılardan birinde üst düzey bir subayın, “İsrail ordusunun kontrolünde olmayan tek bir un çuvalı bile Gazze’ye girmeyecek” dediği iddia ediliyor.

Saldırı planlarının önündeki engeller Ancak Genelkurmay Başkanı Zamir’in ve hükümetin bu saldırgan planları, bazı ciddi iç engellerle karşı karşıya. Bunların başında savaşın devamına yönelik toplumsal ve siyasi uzlaşı eksikliği ile yedek askerlerin büyük bir bölümünün göreve katılmaması geliyor. Siyasi analistlere göre, bazı yedek birliklerde katılım oranı %50’ye kadar düşmüş durumda. İsrail ordusu bu durumu gizlemek için çağrı göndermeden önce gönülsüz kişileri elemeyi, bunun yerine gönüllü yedek askerlere güvenmeyi tercih ediyor. REKLAM Bazı elit birliklerde ise tüm yedek kadronun görev almayacağına dair ciddi endişeler var. Bu düşüşün en önemli nedenlerinden biri, savaşın Gazze’de hâlâ tutulan İsrailli esirlerin hayatını tehlikeye atacağı korkusu. Diğer nedenler ise hükümetin yargı sistemini zayıflatma amacı taşıyan “yargı darbesi”ni yeniden gündeme getirmesi, Haredilerin (ultra-Ortodoks Yahudilerin) askerlikten kaçmalarına göz yumması ve dar bir kesimin çıkarlarına hizmet eden bütçelerin meclisten geçirilmesi olarak sıralanıyor. Mossad devrede: Gazze’liler Afrika’ya mı sürülecek? ABD’li diplomatik kaynaklara göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze’deki Filistinlileri üçüncü ülkelere göndermek amacıyla istihbarat servisi Mossad’ı görevlendirdi. Mossad’ın, bu kapsamda Somali ve Güney Sudan gibi iç çatışmalarla boğuşan yoksul ülkelerle gizli temaslar kurduğu, ayrıca Endonezya ile de görüşmeler yürüttüğü belirtiliyor.

İsrail’in bu adımı, “gönüllü göç” söylemiyle meşrulaştırmaya çalıştığı bir zorunlu tehcir planı olarak değerlendiriliyor. Uzun yıllardır Gazze’yi kuşatma ve bombalamalarla harabeye çeviren işgalci İsrail, şimdi de nüfus mühendisliği yoluyla bölgenin demografik yapısını tamamen değiştirmeyi hedefliyor. REKLAM Savaşın başından bu yana 50 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, nüfusun %90’ından fazlasının yerinden edildiği Gazze’de, sivillerin küçük bir “insani bölgeye” hapsedilmesi gündemde. İsrail, uluslararası hukuku ihlal ederek bu süreci bir “insani çözüm” gibi sunmaya çalışıyor. İsrail Maliye Bakanı ve aşırı sağcı figür Bezalel Smotrich’in geçtiğimiz haftalarda Knesset’te yaptığı açıklamalar, bu niyetin açık göstergesi. Smotrich, “Eğer günde 10.000 kişi çıkartırsak bu bir yıl, 5.000 kişi çıkartırsak iki yıl sürer” diyerek, tüm Gazze nüfusunun sistematik olarak sürülmesini bir plan dahilinde dile getirdi. Uluslararası hukuk uzmanları ise bu tür planların açık bir savaş suçu olduğunu vurguluyor.