İsrailli muhalefet lideri Lapid'den iki devletli çözümün hala mümkün olduğu mesajı

İsrailli muhalefet lideri Lapid'den iki devletli çözümün hala mümkün olduğu mesajı

İsrailli muhalefet lideri Lapid'den iki devletli çözümün hala mümkün olduğu mesajı İsrailli muhalefet lideri Yair Lapid, 7 Ekim saldırılarıyla başlayan sürecin Filistin Devleti'nin kurulmasını önemli ölçüde geciktireceğini belirtti.

Yesh Atid (Gelecek Var) Partisi lideri Lapid, Londra merkezli Al Majalla dergisine değerlendirmelerde bulundu.

Lapid, "7 Ekim'de yaşananlar iki devletli çözüm olasılığını erteledi, bunu (iki devletli) çözümün bir destekçisi olarak söylüyorum." ifadelerini kullandı.

"İki devletli çözüm fikrinin öldüğünü düşünmediğini" vurgulayan Lapid, ancak İsrail halkının güvenliğinden emin olunana kadar söz konusu fikrin hayata geçirilemeyeceğinin altını çizdi.

Lapid, Filistinlilerin onurlu bir şekilde yaşamak ve kendi kendilerini yönetebilen insanlar olarak saygı görmek istediklerini aktardı.

- Muhalefet liderinden Netanyahu hükümetine eleştiri

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Aşırı sağcı Binyamin Netanyahu hükümetine eleştiriler yönelten Lapid, "Onlar yalnızca bağırmakta iyiler yönetmekte değil." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail sağının Filistin ile olan çatışmayı çözmekten ziyade yönetmeye odaklandığını belirten Lapid, "Sadece bir siyasi lider olarak değil, bir ebeveyn olarak da şunu söylüyorum; çözebileceğiniz sorunları çocuklarınıza miras bırakmayın. Çözmeye çalışın." ifadelerine yer verdi.

Lapid, söz konusu sorunun emin adımlarla ilerlenerek çözülmesi gerektiğini kaydetti.

İsrailli muhalefet lideri ayrıca, Hamas ve Lübnan Hizbullahı'nın İsrail için bir tehdit olduğunu ancak bunun "varoluşsal bir tehdit olmadığını" aktardı.

- İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 19 bin 667 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 132’si karadan işgal sürecinde olmak üzere 464 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 302 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 24 Lübnanlı sivil, 113 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 6 İsrail askeri öldü.

Gazze'de silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.