Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya "İsraillilerin saldırıları Hristiyan beldelerine de uzadı" | Dış Haberler

        "İsraillilerin saldırıları Hristiyan beldelerine de uzadı"

        Kudüs Rum Ortodoks Kilisesi Patriği 3. Theophilos, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin son saldırılarının Hristiyan çoğunluklu beldelere kadar uzadığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 00:45 Güncelleme: 07.02.2026 - 00:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        "İsraillilerin saldırıları Hristiyan beldelerine de uzadı"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kudüs Rum Ortodoks Kilisesi Patriği 3. Theophilos, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'da saldırılarını artırdığını ve son saldırıların Hristiyan çoğunluklu beldelere kadar uzadığını söyledi.

        Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Patrik 3. Theophilos, Kudüs'te yabancı diplomatlarla bir araya geldi.

        Görüşmede, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da yaşanan son gelişmeler konuşuldu.

        Theophilos, Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği ziyarete değinerek, İsrail saldırıları sonucu orada oluşan yıkımdan sonra yeniden imar için sarf edilen uluslararası çabaların önemine işaret etti.

        İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te seyahat özgürlüğü ve ibadet özgürlüğüne getirdiği kısıtlamalara dikkati çeken Theophilos, söz konusu kısıtlamalardan Hristiyanların dini etkinliklerinin de olumsuz etkilendiğini belirtti.

        REKLAM

        Bu topraklardaki kutsal mekanlara ulaşım hakkının 2 bin yıllık inanca dayanan ve mevcut düzenlemelerde güvence altına alınmış kutsal bir hak olduğunu dile getiren Theophilos, İsrail'in zorunlu askeri önlemlerini "dini ritüellere yönelik kabul edilemez ihlaller" olarak nitelendirdi.

        İsrailli yerleşimcilerin Batı Şeria ve Kudüs'te artan saldırılarını hatırlatan Theophilos, İsraillilerin son zamanlardaki saldırılarının Batı Şeria'da Filistinli Hristiyanların çoğunlukta olduğu beldelere de uzadığına işaret etti.

        İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda da artış yaşanıyor.

        Filistinliler, bu saldırıların İsrail’in Batı Şeria’yı resmen ilhak etmesinin önünü açtığı ve bunun da Birleşmiş Milletler kararlarında yer alan iki devletli çözüm ihtimalini tamamen ortadan kaldıracağı uyarısında bulunuyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bu çiçeği koparmanın bedeli dudak uçuklatıyor

        Spil Dağı Milli Parkı'nda koruma altındaki kardelen çiçeğini koparmanın cezası son 5 yılda 7 kat artırılarak 699 bin 245 liraya yükseltildi. Baharın müjdecisi olan kardelenler bu yıl da kar yağmadan erken açtı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dilek İmamoğlu'nun kardeşi tutuklandı
        Dilek İmamoğlu'nun kardeşi tutuklandı
        Osmaniye'de 6 Şubat Depremleri Anma Programı
        Osmaniye'de 6 Şubat Depremleri Anma Programı
        Bebek'teki spor salonuna narkotik operasyonu
        Bebek'teki spor salonuna narkotik operasyonu
        Beşiktaş, Devis Vasquez transferini açıkladı!
        Beşiktaş, Devis Vasquez transferini açıkladı!
        Derede kaybolan 8 yaşındaki kız çocuğu ölü bulundu
        Derede kaybolan 8 yaşındaki kız çocuğu ölü bulundu
        Sacha Boey yeniden Galatasaray'da!
        Sacha Boey yeniden Galatasaray'da!
        3 araca çarpıp takla attı
        3 araca çarpıp takla attı
        Acı tesadüf! İki gün arayla meydana geldi
        Acı tesadüf! İki gün arayla meydana geldi
        Beşiktaş, Emmanuel Agbadou'yu KAP'a bildirdi: İşte maliyeti!
        Beşiktaş, Emmanuel Agbadou'yu KAP'a bildirdi: İşte maliyeti!
        Otomobil sele kapıldı: 2 ölü
        Otomobil sele kapıldı: 2 ölü
        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi kadrosunu güncelledi: 3 isim eklendi!
        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi kadrosunu güncelledi: 3 isim eklendi!
        Erzincan'da 5'lik depremin ardından Prof. Dr. Görür'den kritik açıklama!
        Erzincan'da 5'lik depremin ardından Prof. Dr. Görür'den kritik açıklama!
        Sosyal medyadan tanıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
        Sosyal medyadan tanıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
        Galatasaray, UEFA listesini açıkladı!
        Galatasaray, UEFA listesini açıkladı!
        Togg’dan 'asılsız' görsel açıklaması
        Togg’dan 'asılsız' görsel açıklaması
        16 yaşındaki kız babasını öldürmüştü! Kan donduran iddia!
        16 yaşındaki kız babasını öldürmüştü! Kan donduran iddia!
        İkinci depremden yeni görüntü! Hastanede kahreden dakikalar!
        İkinci depremden yeni görüntü! Hastanede kahreden dakikalar!
        "Kadranı peçeteyle kapatmıştım"
        "Kadranı peçeteyle kapatmıştım"
        Kocaelispor-Beşiktaş maçındaki feci kaza kamerada!
        Kocaelispor-Beşiktaş maçındaki feci kaza kamerada!
        Japonlar nasıl bu kadar zayıf kalabiliyor?
        Japonlar nasıl bu kadar zayıf kalabiliyor?