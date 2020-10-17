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İstanbul 3. çeyrekte 113 milyar lira vergi ödedi

İstanbul'dan tahsil edilen toplam vergi yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38.3 artarak 113 milyar liraya ulaştı

İstanbul 3. çeyrekte 113 milyar lira vergi ödedi
HABERTURK.COM

İstanbul İstatistik Ofisi, Ekim 2020 Mali İstatistikler İstanbul Ekonomi Bülteni’ni yayımladı. Buna göre İstanbul'da 2020'nin 3. çeyreğinde toplam 113 milyar TL vergi tahsil edildi. Bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 38.3 artan vergi hasılatının merkezi yönetim bütçesi içindeki payı yüzde 46.6 oldu.

Vergi Gelirleri

(Bin TL)

İstanbul

Merkezi Yönetim

2020

2019

2020

2019

3.çeyrek

113.084.692

81.791.217

242.781.301

177.549.721

2.çeyrek

75.323.147

70.582.617

159.848.450

153.480.671

1.çeyrek

78.780.648

73.994.516

176.099.690

73.607.897

YÜZDE 61'İNİ ÖDEDİ

2020 yılının 3. çeyreğinde Türkiye Merkezi Yönetim Bütçe gelirlerinin 29.3 milyar TL'si kurumlar vergisinden tahsil edildi. İstanbul'dan 17.9 milyar TL kurumlar vergisi geliri tahsil edilirken Merkezi Yönetim içindeki payı yüzde 61 oldu.

ÖTV GELİRİ YÜZDE 73.8 ARTTI

İstanbul'da 2020 yılının 3. çeyreğinde özel tüketim vergisinin genel bütçe gelirleri içindeki payı bir önceki döneme göre artarak yüzde 24.9, vergi gelirleri içindeki payı ise yüzde 26.4 oldu. Özel tüketim vergisi (ÖTV) geliri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 73.8 arttı.

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