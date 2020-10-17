İstanbul İstatistik Ofisi, Ekim 2020 Mali İstatistikler İstanbul Ekonomi Bülteni’ni yayımladı. Buna göre İstanbul'da 2020'nin 3. çeyreğinde toplam 113 milyar TL vergi tahsil edildi. Bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 38.3 artan vergi hasılatının merkezi yönetim bütçesi içindeki payı yüzde 46.6 oldu.
Vergi Gelirleri
(Bin TL)
İstanbul
Merkezi Yönetim
2020
2019
2020
2019
3.çeyrek
113.084.692
81.791.217
242.781.301
177.549.721
2.çeyrek
75.323.147
70.582.617
159.848.450
153.480.671
1.çeyrek
78.780.648
73.994.516
176.099.690
73.607.897
YÜZDE 61'İNİ ÖDEDİ
2020 yılının 3. çeyreğinde Türkiye Merkezi Yönetim Bütçe gelirlerinin 29.3 milyar TL'si kurumlar vergisinden tahsil edildi. İstanbul'dan 17.9 milyar TL kurumlar vergisi geliri tahsil edilirken Merkezi Yönetim içindeki payı yüzde 61 oldu.
ÖTV GELİRİ YÜZDE 73.8 ARTTI
İstanbul'da 2020 yılının 3. çeyreğinde özel tüketim vergisinin genel bütçe gelirleri içindeki payı bir önceki döneme göre artarak yüzde 24.9, vergi gelirleri içindeki payı ise yüzde 26.4 oldu. Özel tüketim vergisi (ÖTV) geliri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 73.8 arttı.
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