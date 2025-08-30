Kültür AŞ’den bayrama özel etkinlikler

İBB, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda İstanbul’un önemli müzelerini de İstanbullulara ücretsiz açıyor. İBB Kültür AŞ’ye bağlı Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı, Panorama 1453 Tarih Müzesi, Dijital Deneyim Merkezi ve Miniatürk, 30 Ağustos Cumartesi günü 10.00 – 14.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek. Tek gün geçerli olan kampanyadan yararlanabilmek için ziyaretçilerin, Radar Türkiye uygulamasında yer alan “işlemler” bölümündeki QR kod ve kimlik belgelerini müze girişlerinde ibraz etmeleri gerekecek. Dijital Deneyim Merkezi’nde bulunan Sanal Gerçeklik Odası kampanyaya dahil değildir.

İBB iştiraklerinden Kültür AŞ ise, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı müzikseverler için özel bir indirimle kutluyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk 100 yılına özel hazırlanan Müzik TR100, 15 Ağustos 2025 tarihinden itibaren indirimli fiyatlarla müzikseverlerin beğenisine sunuldu. Bu eşsiz arşive, İstanbul Kitapçısı şubelerinden, istanbulkitapcisi.com ve muziktr100.kultur.istanbul adreslerinden ulaşabilecek.

30 Ağustos Cumartesi günü saat 15.00–16.00’da Eminönü’nde çocuklar yeniden “Zaferin Resmi” atölyesinde buluşacaklar. 31 Ağustos Pazar günü ise saat 15.00–16.00’da Beylikdüzü’nde “Tarihe Bir Mektup” atölyesiyle çocuklar keyifli vakit geçirebilecek.

31 Ağustos’ kadar seçili kitaplar Eminönü ve Beylikdüzü şubelerinde %20 indirimle sunulacak.

Yerebatan Sarnıcı’nda konser

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında, 30 Ağustos günü saat 15.00’te Yerebatan Sarnıcı’nda “Kadıköy Flute Ensemble” konseri gerçekleşecek. Konsere müze bileti satın alarak katılım sağlanacak.

Panorama 1453 Tarih Müzesi’nde atölyeler

Panorama 1453 Tarih Müzesi’nde de 30 Ağustos’ta Özel Etkinlikler düzenlenecek. Sınırlı kontenjanla gerçekleşecek etkinlikler için Radar Türkiye üzerinden kayıt olunması gerekiyor.

Etkinlik Programı:

12.00 – 13.00 – Kitap Ayracı Atölyesi

13.30 – 14.30 – Resim Atölyesi

15.00 – 16.00 – Umut Tohumları Atölyesi

Yelken tutkunlarına özel yarış

İBB iştiraki İSPARK’a bağlı olarak hizmet veren İSTMARİN’in koordinasyonunda ise 30 Ağustos TAYK BMW Borusan Otomotiv Zafer Kupası Yat Yarışı, yelken tutkunlarını Boğaz’ın eşsiz manzarasında bir araya getirecek. İstanbul Boğazı’nda gemi trafiğine kapalı özel bir parkurda, 30 Ağustos Cumartesi günü saat 12.00’de başlayacak yarış Arnavutköy Akıntıburnu ve Emirgan sahillerinde kurulacak özel seyir alanlarından izlenebilecek.