        İSTANBUL 30 AĞUSTOS KONSERLERİ VE ETKİNLİKLERİ 2025: Ücretsiz 30 Ağustos İstanbul konserleri ve etkinlikleri nerede yapılacak, hangi sanatçılar sahne alacak?

        İstanbul 30 Ağustos konser ve etkinlik takvimi 2025: Ücretsiz 30 Ağustos İstanbul konserleri nerede, hangi sanatçılar çıkacak?

        Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusunun, 26 Temmuz 1922'de başlayan ve 30 Ağustos'ta zaferle taçlandırdığı Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 103. yıl dönümü kutlanıyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı için düzenlenen kutlamalarla milli bayram coşkusu doyasıya yaşanıyor. İstanbul'un çeşitli ilçelerinde düzenlenecek ücretsiz konserler ve etkinlikler belli oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 30 Ağustos İstanbul etkinlik ve konser takvimi yayınlandı. Peki, ücretsiz 30 Ağustos İstanbul konserleri ve etkinlikleri nerede, hangi sanatçılar sahne alacak? İşte, İstanbul 30 Ağustos konserleri ve etkinlikleri 2025...

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 30.08.2025 - 10:26 Güncelleme: 30.08.2025 - 10:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıl dönümü tüm yurtta büyük bir coşku ile kutlanıyor. Ellerinde Türk bayrakları ile kutlamalara katılmak isteyenler İstanbul 30 Ağustos etkinlikleri ve konserleri 2025 araştırması yapıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından etkinlik takvimi paylaşıldı. Peki 30 Ağustos İstanbul konserleri ve etkinlikleri nerede yapılacak, saat kaçta başlayacak ve kimin konseri var? İşte, İstanbul 30 Ağustos konser ve etkinlik takvimi…

        2

        ÜCRETSİZ İSTANBUL 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI ETKİNLİKLERİ

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda kentin dört bir yanında konserler, söyleşiler, çocuk atölyeleri ve müze etkinlikleri düzenliyor.

        Bakırköy Cumhuriyet Meydanı’nda büyük kutlama

        İstanbullular, 30 Ağustos Cumartesi günü Bakırköy Cumhuriyet Meydanı’nda buluşacak. Saat 18.00’de İBB Bandosu ile başlayacak program, DJ performansın ardından saat 20.00’de Ozbi konseri, 21.30’da İBB Başkanvekili Nuri Aslan’ın konuşması ve saat 22.00’deki Ceylan Ertem konseri ile sona erecek.

        Toplu ulaşım ücretsiz

        30 Ağustos’ta, kentteki İBB’ye bağlı otobüs, metrobüs, tramvay, metro ve vapur gibi toplu ulaşım araçları 24 saat boyunca ücretsiz hizmet sağlayacak. Ücretsiz yolculuktan kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri faydalanabilecek.

        Milli Mücadele’den Zafer’e yol şarkıları

        31 Ağustos, saat 20.00 – Artİstanbul Feshane Bahçesi: Solist ve anlatıcı Hüseyin Kıyak, solist Aynur Ezgi Yüksek ve usta müzisyenlerin katılımıyla ‘Milli Mücadele’den Zafer’e Yol Şarkıları’ konseri gerçekleşecek. Programda Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşlarının Anadolu’ya uzanan yolculuklarına eşlik eden ezgiler seslendirilecek.

        Atatürk Evi ve Cumhuriyet Müzesi gezisi

        İBB Turizm Şube Müdürlüğü de 30 Ağustos saat 10.30’da Atatürk Evi ve Cumhuriyet Müzesi’ne özel gezi düzenliyor. Gezinin ücretsiz biletlerine İstanbul Senin uygulaması üzerinden ulaşılacak.

        3

        Kültür AŞ’den bayrama özel etkinlikler

        İBB, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda İstanbul’un önemli müzelerini de İstanbullulara ücretsiz açıyor. İBB Kültür AŞ’ye bağlı Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı, Panorama 1453 Tarih Müzesi, Dijital Deneyim Merkezi ve Miniatürk, 30 Ağustos Cumartesi günü 10.00 – 14.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek. Tek gün geçerli olan kampanyadan yararlanabilmek için ziyaretçilerin, Radar Türkiye uygulamasında yer alan “işlemler” bölümündeki QR kod ve kimlik belgelerini müze girişlerinde ibraz etmeleri gerekecek. Dijital Deneyim Merkezi’nde bulunan Sanal Gerçeklik Odası kampanyaya dahil değildir.

        İBB iştiraklerinden Kültür AŞ ise, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı müzikseverler için özel bir indirimle kutluyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk 100 yılına özel hazırlanan Müzik TR100, 15 Ağustos 2025 tarihinden itibaren indirimli fiyatlarla müzikseverlerin beğenisine sunuldu. Bu eşsiz arşive, İstanbul Kitapçısı şubelerinden, istanbulkitapcisi.com ve muziktr100.kultur.istanbul adreslerinden ulaşabilecek.

        30 Ağustos Cumartesi günü saat 15.00–16.00’da Eminönü’nde çocuklar yeniden “Zaferin Resmi” atölyesinde buluşacaklar. 31 Ağustos Pazar günü ise saat 15.00–16.00’da Beylikdüzü’nde “Tarihe Bir Mektup” atölyesiyle çocuklar keyifli vakit geçirebilecek.

        31 Ağustos’ kadar seçili kitaplar Eminönü ve Beylikdüzü şubelerinde %20 indirimle sunulacak.

        Yerebatan Sarnıcı’nda konser

        30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında, 30 Ağustos günü saat 15.00’te Yerebatan Sarnıcı’nda “Kadıköy Flute Ensemble” konseri gerçekleşecek. Konsere müze bileti satın alarak katılım sağlanacak.

        Panorama 1453 Tarih Müzesi’nde atölyeler

        Panorama 1453 Tarih Müzesi’nde de 30 Ağustos’ta Özel Etkinlikler düzenlenecek. Sınırlı kontenjanla gerçekleşecek etkinlikler için Radar Türkiye üzerinden kayıt olunması gerekiyor.

        Etkinlik Programı:

        12.00 – 13.00 – Kitap Ayracı Atölyesi

        13.30 – 14.30 – Resim Atölyesi

        15.00 – 16.00 – Umut Tohumları Atölyesi

        Yelken tutkunlarına özel yarış

        İBB iştiraki İSPARK’a bağlı olarak hizmet veren İSTMARİN’in koordinasyonunda ise 30 Ağustos TAYK BMW Borusan Otomotiv Zafer Kupası Yat Yarışı, yelken tutkunlarını Boğaz’ın eşsiz manzarasında bir araya getirecek. İstanbul Boğazı’nda gemi trafiğine kapalı özel bir parkurda, 30 Ağustos Cumartesi günü saat 12.00’de başlayacak yarış Arnavutköy Akıntıburnu ve Emirgan sahillerinde kurulacak özel seyir alanlarından izlenebilecek.

        4

        Topkapı Amfi Etkinlik Programı

        30 Ağustos Cumartesi

        16.00 - 19.30

        Yüz Boyama

        Balon Katlama (Sosis Balon) Atölyesi

        Pamuk Şeker Dağıtımı

        Kağıt Helva

        Nostaljik Şeker

        16.00 – Balon Katlama Gösterisi

        17.15 – Zumba Gösterisi

        17.45 – Neşeli Boncuklar

        17.00 – Maskot Bando Ekibi

        18.30 – İllüzyon Gösterisi

        19.00 – Pırlangıç Konser

        Miniatürk Etkinlik Programı

        30 Ağustos Cumartesi

        12.00 – 17.30 | Nostaljik Şeker

        12.15 – 17.30 | Pamuk Şeker

        17.15 – 17.30 | Yüz Boyama

        13.30 – 14.30 | Şapka Boyama Atölyesi

        15.00 – 16.00 | Zafer Uçurtması

        16.30 – 17.30 | Cumhuriyet Arabaları Boyama

        17.30 – 18.30 | Hip Hop Dans Şov

        18.00 – 19.00 | Bayrak Atölyesi

        18.30 – 19.30 | Halk Oyunları Dans Şov

        31 Ağustos Pazar

        13.30 – 17.30 | Nostaljik Şeker

        13.30 – 17.30 | Pamuk Şeker

        13.30 – 17.30 | Yüz Boyama

        13.30 – 14.30 | Resim Atölyesi

        15.00 – 16.00 | Dev Eser Kolaj Atölyesi

        16.30 – 17.30 | Heykel Atölyesi

        Müze Gazhane Etkinlik Programı

        30 Ağustos Cumartesi

        12.30 – 17.00 | Şişme Oyun Alanları (Meydan)

        12.30 – 17.00 | Rüzgar Gülü Atölyesi (Meydan)

        12.30 – 17.00 | Kum Boyama Atölyesi (Meydan)

        12.30 – 17.00 | Takı – Bileklik Atölyesi (Meydan)

        12.30 – 17.00 | Yüz Boyama Atölyesi (Meydan)

        12.30 – 17.00 | Balon Atölyesi (Meydan)

        12.30 – 17.00 | Pamuk Şeker Dağıtımı (Meydan)

        12.30 – 17.00 | Nostaljik Şeker Dağıtımı (Meydan)

        12.00 | Atatürk ve Silah Arkadaşlarına Mektup (T Atölye)*

        12.00 | Zumba Kids (Sahne)

        12.30 | 30 Ağustos Bandosu ve Korteji (Meydan)

        13.00 | Zafer Rozeti Yapımı (T Atölye)*

        13.30 | Sihirbazlık Gösterisi (Sahne)

        14.00 | Uçurtma Atölyesi (T Atölye)*

        14.10 | 30 Ağustos Bandosu ve Korteji (Meydan)

        14.30 | Kukla Gösterisi (Sahne)

        15.00 | Krapon Atölyesi (T Atölye)*

        15.10 | 30 Ağustos Bandosu ve Korteji (Meydan)

        15.30 | Bubble Show (Meydan)

        16.00 | Bayrak Atölyesi (T Atölye)*

        16.30 | 30 Ağustos Bandosu ve Korteji (Meydan)

        17.00 | Sulu Boya Atölyesi (T Atölye)*

        17.00 | Şubadap Çocuk Konseri (Meydan)

        18.00 | Bez Çanta Boyama Atölyesi (T Atölye)*

        31 Ağustos

        20.00 | SUFLE Konseri (Meydan)

        Panorama 1453 Tarih Müzesi Etkinlik Programı

        30 Ağustos 2025

        12.00 – 17.30 Çocuk Resimleri Sergilemesi

        12.00 – 13.00 – Kitap Ayracı Atölyesi

        13.30 – 14.30 – Resim Atölyesi

        15.00 – 16.00 – Umut Tohumları Atölyesi

        Panorama 1453 Tarih Müzesi’nde sınırlı kapasiteyle gerçekleşecek etkinlikler için 28 Ağustos Perşembe günü saat 10.00 itibarıyla Radar Türkiye üzerinden kayıt yapabilirsiniz.

        5

        30 AĞUSTOS İSTANBUL ÜCRETSİZ KONSERLERİ

        İBB, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı Bakırköy Cumhuriyet Meydanı’nda Ceylan Ertem ve Ozbi konseri ile kutlayacak.

        Saat 18.00’de İBB Bandosu ile başlayacak program, DJ performansın ardından saat 20.00’de Ozbi konseri, 21.30’da İBB Başkanvekili Nuri Aslan’ın konuşması ve saat 22.00’deki Ceylan Ertem konseri ile sona erecek.

        Beykoz'da saat 19:22'de Beykoz Meydanı’ndan başlayacak bir ''Zafer Yürüyüşü'' düzenlenecek. Saat 21:00'de Tarihi Beykoz Çayırı'nda Kubat konseri olacak.

        Athena, Kalamış Atatürk Parkı'nda saat 21:00'de sahne alacak.

        Resul Dindar, Pendik Sahil Meydanında saat 21:00'de konser verecek.

        Gripin, Sancaktepe Meydan Park'ta saat 21.00'de hayranlarıyla buluşacak.

        Koliva grubu, Bahçelievler Milli Egemenlik Parkı'nda saat 20:30'da sahne alacak.

