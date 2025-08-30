Habertürk
Habertürk
        Real Madrid-Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta? İspanya La Liga Real Madrid-Mallorca maçı hangi kanalda, Arda Güler ilk 11'de mi?

        Real Madrid-Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler ilk 11'de mi?

        İspanya La Liga'da 2025-2026 sezonu büyük heyecanla devam ediyor. Real Madrid, ligin 3. hafta maçında sahasında Mallorca ile karşı karşıya geliyor. Xabi Alonso yönetimindeki eflatun-beyazlılar, Santiago Bernabeu'da hata yapmak istemiyor. Sezona 2'de 2 yaparak başlayan İspanyol devi, ligde 6 puanla 3. sırada yer alıyor. Peki Real Madrid-Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, Arda Güler ilk 11'de mi? Real Madrid-Mallorca maçı canlı yayın kanalı, saati, muhtemel 11'ler ve karşılaşmaya ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.08.2025 - 11:51 Güncelleme: 30.08.2025 - 11:52
        İspanya La Liga'da yeni sezon heyecanı 3. hafta maçlarıyla devam ediyor. Real Madrid, evinde Mallorca'yı konuk ediyor. Xabi Alonso yönetimindeki eflatun-beyazlılar, sahadan 3 puanla ayrılarak 3’te 3 yapmak istiyor. Mallorca da galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak. Mücadele öncesinde Real Madrid-Mallorca maçı canlı yayın kanalı, saati ve muhtemel 11’leri futbolseverler tarafından araştırılıyor. Arda Güler'in ilk 11'de başlayıp başlamayacağı da merak ediliyor. Peki, Real Madrid-Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, Arda Güler ilk 11'de mi? İşte detaylar…

        REAL MADRİD-MALLORCA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Real Madrid-Mallorca maçı, 30 Ağustos 2025 Cumartesi bugün TSİ 22.30'da başlayacak.

        REAL MADRİD-MALLORCA MAÇI HANGİ KANALDA?

        Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanacak mücadele, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

        ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

        Karşılaşmada milli yıldızımız Arda Güler'in ilk 11'de başlaması bekleniyor.

        MUHTEMEL 11'LER

        REAL MADRİD: Courtois; Carvajal, Rudiger, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouameni, Guler; Mastantuono, Mbappe, Vinicius.

        MALLORCA: Roman; Kumbulla, Raillo, Valjent; Morlanes, Darder, Lato, Mojica; Torre; Muriqi, Asano

        REAL MADRİD - MALLORCA MAÇI CANLI İZLE

        Aşağıda yer alan link aracılığıyla S Sport kanalına üye olabilir ve karşılaşmayı canlı olarak takip edebilirsiniz.

        https://www.ssportplus.com/

