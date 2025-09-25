İstanbul 9 ayda 13.5 milyon turist ağırladı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul turizm sektör temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda, kentin kültür-sanat ve turizm vizyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye Buluşmaları kapsamında sahadan en doğru bilgileri alıp sorunlara kalıcı çözümler bulmayı hedeflediklerini belirten Ersoy, göreve geldikleri günden bu yana sektörü krizlere dirençli hale getirecek adımlar attıklarının altını çizdi.

“Masa başında, sektörün gerçekliğinden uzak kararlar almadık. Her daim sektörün içindeki aktörlerle görüşerek adımlar attık. Bu sayede bugün Türk turizmi dünyada bir yıldız gibi parlamayı başarmıştır. Bu çalışmalar sonucunda dünya turizminde en başarılı ülkeler arasında yer almayı başardık.” diyen Ersoy, turizmde rekabetin artık ülkelerden çok şehirler arasında yaşandığına dikkat çekti.

Ersoy, İstanbul’un bu yarışta güçlü bir potansiyele sahip olduğuna işaret ederek, “Bizler de Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak böylesine güçlü bir potansiyele sahip İstanbul’umuzun turizm pastasından çok daha büyük paylar alması için gece gündüz demeden çalışmalar gerçekleştiriyoruz.” dedi.

Tanıtım faaliyetlerinde başarı çıtasını yükselttiklerini kaydeden Ersoy, “Istanbul My Love” adlı mini dizinin yüz milyonlara ulaştığını dile getirdi. Ayrıca Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin de uluslararası standartlarda dünyanın en güçlü içeriklerinden birine sahip olduğunu belirtti. Bu yıl yalnızca İstanbul’da 110 noktada, 180 başlık altında yaklaşık 730 etkinliğin sanatseverlerle buluşturulacağını ifade eden Ersoy, kültür-sanatla bütünleşmiş turizm vizyonunun İstanbul’un tanıtımına güçlü katkı sunduğunu altını çizerek anlattı. “Haydarpaşa ile Sirkeci kültür ve sanatın yeni merkezi olacak” Ersoy, Haydarpaşa ve Sirkeci Garları’nda yürütülen restorasyon çalışmalarına ilişkin de bilgi verdi. İstanbul’un hafızasında önemli bir yere sahip olan bu iki tarihi garın hem demiryolu taşımacılığına hem de kentin kültür ve sanat hayatına hizmet edeceğini belirten Ersoy, çalışmalar tamamlandığında Anadolu yakasının ilk kültür ve sanat adasının İstanbul’a kazandırılacağını ve böylece Boğaz’ın iki yakasının da kültürle buluşturulacağını söyledi.

