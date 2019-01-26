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İstanbul'a çamur yağdı

İstanbul'da gece saatlerinde yağmurla birlikte çamur yağdı. Sabah uyandıklarında araçlarını çamur kaplı görenler oto yıkamacılara akın etti.

Giriş: 26.01.2019 - 10:51 | Güncelleme:  DHA

İstanbul genelinde gece saatlerinde yağmurla birlikte çamur yağdı. Özellikle otomobillerin üzeri çamurla kaplandı. DHA'nın haberine göre, sabah uyandıklarında araçlarının çamurla kaplı olduğunu gören sürücülerden bazıları kendi imkânlarıyla araçlarını temizlerken kimileri ise oto yıkamacılarının yolunu tuttu.

 



"TEMİZ BIRAKTIK ÇAMUR İÇİNDE BULDUK"

Bir çok vatandaş araçlarını yıkatmak için oto yıkamacılara geldi. İşe gitmek için aracının başına geldiğinde aracının çamurla kaplı olduğunu gören İmdat Kadiroğlu , " Daha dün yıkatmıştım, sabah kalktım çamur yağmış. Bazı yerlerde yıkamacı bulamadık. Şimdi geldik burada aracımızı yıkatıyoruz" diye konuştu. Yoğunluktan memnun olduğunu anlatan oto yıkamacı Nazım Bayram ise " Normalde bu kadar yoğun olmazdı çamur yağdığı için bir yoğunluk var. Eskisi gibi pek iş olmuyor çamurdan dolayı bir yoğunluk oldu" dedi.



METEOROLOJİ UYARMIŞTI

Meteoroloji, dün Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'i toz taşınımı ve çamur şeklinde yağış konusunda uyarmıştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre, Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının güneybatılı akışlarla birlikte ülkemizin batı kesimlerini etkilemesi beklemektedir. Toz taşınımının başta güneybatı kıyılarımız olmak üzere Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de yer yer etkili olacağı tahmin edilmektedir. Toz taşınımı sebebiyle, bu bölgelerde gerçekleşecek yağışların yer yer çamur şeklinde olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denilmişti.

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