İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

'KAR GELİYOR' HABERLERİNE DİKKAT!

Bir hatırlatma: Bazı çok düşük olasılıkları “kar geliyor” şeklinde algılamamıza neden olan, insanın kar sevincinden bile fayda sağlamak isteyen haber kaynakları yine (özellikle çocukları) üzüyor, eskiden yıldız oyuncu transferleri ile kandırılırdık. Bugün kar için bunu yapmalarına izin vermeyelim. Ayrıca İstanbul ve kar sözcükleri bir sevinçten ve romantizmden öte, ekonomi, ulaştırma, sağlık vs gibi çok önemli faaliyet alanlarını yakından ilgilendirdiği için konu hakkında yetkili kurumları takip etmekte yarar var. Bizden hatırlatması.