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Hava sıcaklıkları 10-12 derece düşecek! İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Ocak ayına sayılı günler kala gözler İstanbul'a karın yağacağı tarihe çevrildi. Yurt genelinde soğuk hava etkisini sürdürürken konuya ilişkin uzman isimlerden uyarı geldi.Kutuplardan gelen soğuk hava dalgası ile hava sıcaklıklarının 10 ila 12 derece arasında düşmesi bekleniyor. İşte, MGM İstanbul hava durumu ile İstanbul'a kar ne zaman yağacak? sorusunun yanıtı...

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  • İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Hava sıcaklıkları 10-12 derece düşecek! MGM İstanbul hava durumu ile İstanbul'a kar yağacak mı?

    Geçtiğimiz haftalarda mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, Balkankar'dan gelen soğuk hava dalgası ile düşüşe geçti. Hava 18 Aralık Pazar gününden itibaren soğumaya başlarken sıcaklıklarda ciddi düşüş yaşanması bekleniyor. Kuzeyde yaşanan kuvvetli kar fırtınasının ardından Ankara'da kar beklenirken "İstanbul'a kar ne zaman yağacak, Aralık'ta kar var mı?"soruları gündeme geldi. İşte, İstanbul'a kar yağacak mı? sorusunun yanıtı ve  Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'in İstanbul kar yağışı yazısı...
  • İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Hava sıcaklıkları 10-12 derece düşecek! MGM İstanbul hava durumu ile İstanbul'a kar yağacak mı?

    ANKARA'YA KAR BEKLENİYOR!

    Kuzeyde kuvvetli bir kar fırtınası yaşandı, Rusya beyazladı. Pazartesi gecesi Ankara’da biraz kar yağabilir. 

    İstanbul soğuk rüzgarlarını alıyor şu sıra, akşama doğru yağmur var. 
  • İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Hava sıcaklıkları 10-12 derece düşecek! MGM İstanbul hava durumu ile İstanbul'a kar yağacak mı?

    METEOROLOJİ'DEN SAĞANAK VE KAR UYARISI

    Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; 19 Aralık Cuma günü Marmara, Karadeniz, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi sağanak yağışlı olacak. Yağışların; Karadeniz'in iç kesimlerinde kar yağışı, Orta ve Doğu Karadeniz'de kuvvetli sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Marmara ve Ege'nin kıyı kesimlerinde kuvvetli poyraz kendisini hissettirecek. Akşam saatlerinde İç Anadolu Bölgesi'nde de karla karışık yağmur görülecek.
  • İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Hava sıcaklıkları 10-12 derece düşecek! MGM İstanbul hava durumu ile İstanbul'a kar yağacak mı?

    İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN FIRTINA UYARISI

    İstanbul Valiliği'nden yapılan uyarıda, "Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre; Marmara Denizi'nde rüzgâr yarın (bugün) ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın; salı akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği bekleniyor" denildi.
  • İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Hava sıcaklıkları 10-12 derece düşecek! MGM İstanbul hava durumu ile İstanbul'a kar yağacak mı?

    "HAVA SICAKLIKLARI DÜŞMEYE BAŞLIYOR"

    Lodosun etkisiyle birlikte hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyretmeyi sürdürürken, hafta sonu da güneşli geçti. İç, kuzey ve doğuda sabah saatlerinde sis görülürken, yollar kayganlaştı.  Kutuplardan gelen soğuk hava dalgası ile 18 Aralık Pazar günü itibarıyla hava sıcaklıklarında düşüş gözlemlendi.
  • İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Hava sıcaklıkları 10-12 derece düşecek! MGM İstanbul hava durumu ile İstanbul'a kar yağacak mı?

    İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

    18 Aralık Pazar günü Marmara ve Karadeniz için hava yeniden soğumaya başlıyor, diğer bölgelerde (Ege, Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu) güneş bolca görünecek. Pazar gününden sonrası bir süre soğuk geçecek. Yeni hafta özellikle İstanbul ve çevre merkezlerde sıcaklık dalgalanmasına hazır olalım, kış havası geri gelecek ama içinde kıyılar için henüz kar yağışı bulunmuyor. İstanbul’da yakın zamanda kar yağışı görüntüsü yok, belki yağsa bir çok şeyi zorlaştırsa da yaşam için iyi olacak.
  • İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Hava sıcaklıkları 10-12 derece düşecek! MGM İstanbul hava durumu ile İstanbul'a kar yağacak mı?

    KIŞ YENİ BAŞLIYOR

    Aralık ayı Türkiye’de ortalama sıcaklıkların üzerinde geçiyor, bazı soğuk günler olsa da kış havası sadece bölgesel olarak yaşanıyor. Bu durum Ocak ayı yaklaşırken değişecektir. Kış yeni başlıyor ve geçirdiğimiz kurak sonbaharın ardından ülkede yağışlar almayı sürdürüyoruz.
  • İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Hava sıcaklıkları 10-12 derece düşecek! MGM İstanbul hava durumu ile İstanbul'a kar yağacak mı?

    'KAR GELİYOR' HABERLERİNE DİKKAT!

    Bir hatırlatma: Bazı çok düşük olasılıkları “kar geliyor” şeklinde algılamamıza neden olan, insanın kar sevincinden bile fayda sağlamak isteyen haber kaynakları yine (özellikle çocukları) üzüyor, eskiden yıldız oyuncu transferleri ile kandırılırdık. Bugün kar için bunu yapmalarına izin vermeyelim. Ayrıca İstanbul ve kar sözcükleri bir sevinçten ve romantizmden öte, ekonomi, ulaştırma, sağlık vs gibi çok önemli faaliyet alanlarını yakından ilgilendirdiği için konu hakkında yetkili kurumları takip etmekte yarar var. Bizden hatırlatması.

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