İSTANBUL'A SOĞUK HAVA DALGASI GELİYOR!

Bir süredir yer yer yağışlı olan İstanbul'a kışın ilk ciddi soğuk hava dalgası geliyor. Kuzey Avrupa’dan güneye doğru ilerleyen güçlü bir alçak basınç, Rusya üstünden Kırım’a inerek soğuğu Türkiye’ye getiriyor.

İstanbul’da hafta sonu ve gelecek haftanın ilk günü hava buz gibi soğuk olacak. Gündüz 6 derece olan sıcaklık, gece 2 dereceye kadar düşecek.