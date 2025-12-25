İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Yılbaşında İstanbul'da kar bekleniyor mu?
Bir süredir aralıklarla yağış alan İstanbul'a bu hafta sonu itibarıyla soğuk hava dalgası geliyor. Sıcaklıkların 2 dereceye kadar düşmesi beklenirken, "İstanbul'a ne zaman kar yağacak?" sorusu da gündeme geldi. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, hava durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Peki, İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İşte detaylar
Yılbaşına doğru yaklaşırken, İstanbul'da ne zaman kar yağacağı merak ediliyor. Hava durumu hakkında bilgi veren Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, yüksek kesimler için kar yağışı sinyali verirken, İstanbul'a doğru yaklaşan soğuk hava dalgası için uyarıda bulundu. Peki, İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
İSTANBUL'A SOĞUK HAVA DALGASI GELİYOR!
Bir süredir yer yer yağışlı olan İstanbul'a kışın ilk ciddi soğuk hava dalgası geliyor. Kuzey Avrupa’dan güneye doğru ilerleyen güçlü bir alçak basınç, Rusya üstünden Kırım’a inerek soğuğu Türkiye’ye getiriyor.
İstanbul’da hafta sonu ve gelecek haftanın ilk günü hava buz gibi soğuk olacak. Gündüz 6 derece olan sıcaklık, gece 2 dereceye kadar düşecek.
İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?
27 Aralık Cumartesi günü Anadolu yakasının yüksek kesimlerine kar düşmesi bekleniyor.
Öte yandan, yılbaşından sonra da kar yağma ihtimali öne çıkıyor. Buna göre; 2-8 Ocak 2026 tarihlerinde İstanbul yağışlı havanın etkisine girerken, yine yüksek kesimlerde olmak üzere kar yağışı olabileceği belirtiliyor.