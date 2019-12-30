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HaberlerGündem

İstanbul'a kar yağacak mı? Yılbaşında hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'a kar yağacak mı? Sorusu yılbaşı öncesi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Habertürk TV Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, "İstanbul için kar yağışı beklenmiyor" dedi. Peki, yılbaşında hava durumu nasıl olacak? İşte hava durumu tahmini

istanbul hava durumu

 İstanbul hava durumu nasıl olacak? Yılbaşı günü kar yağacak mı? Habertürk TV Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel açıkladı. 

 

İSTANBUL HAVA DURUMU

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına yer yer kuvvetli fırtına (70-100 Km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA YILBAŞI GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul'da 1 Ocak Çarşamba günü hava durumu sağanak yağışlı geçmesi tahmin ediliyor. En düşük 4 derece, en yüksek 8 derece olması bekleniyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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