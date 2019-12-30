İstanbul hava durumu nasıl olacak? Yılbaşı günü kar yağacak mı? Habertürk TV Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel açıkladı.

İSTANBUL HAVA DURUMU

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına yer yer kuvvetli fırtına (70-100 Km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA YILBAŞI GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul'da 1 Ocak Çarşamba günü hava durumu sağanak yağışlı geçmesi tahmin ediliyor. En düşük 4 derece, en yüksek 8 derece olması bekleniyor.