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        Haberler Gündem İstanbul'a kar yağışı geliyor: AKOM tarih verdi! İstanbul'a kar ne zaman, hangi tarihte yağacak?

        İstanbul'a kar yağışı geliyor: AKOM tarih verdi! İşte MGM İstanbul hava durumu raporu...

        İstanbul'a kar yağışının beklendiği tarih, AKOM tarafından açıklandı. Mevsim normalleri altında seyreden sıcaklıkların 2-4 derece daha soğuyarak kış değerlerine gerileyecek. Yağmur şeklinde görülecek yağışların ardından karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte İstanbul'a kar yağışı geliyor. İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM'dan İstanbul'a kar yağacağı tarihe ilişkin açıklama geldi. İşte MGM İstanbul hava durumu ve kar yağışının beklendiği tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.01.2024 - 14:57 Güncelleme: 27.01.2024 - 19:57
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan uyarıların ardından gözler İstanbul'a kar yağacak tarihe çevrildi. İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, İstanbul'a kar yağışı beklenen tarihi açıkladı. AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde hafta sonu Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. İşte İstanbul'da kar yağışı beklenen tarih ve hava durumu tahmin raporu...

        2

        BALKANLARDAN SOĞUK HAVA DALGASI GELİYOR!

        İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, pazar akşam saatlerinden itibaren İstanbul'da kar yağışı beklendiğini açıkladı.

        3

        AKOM'DAN KAR UYARISI

        AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde hafta sonu Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Mevsim normalleri altında seyreden sıcaklıkların 2-4 derece daha soğuyarak kış değerlerine gerileyeceği, beraberinde il genelinde yağış geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.

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        İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI, NE ZAMAN?

        Cumartesi yağmur şeklinde görülecek yağışların Pazar günü karla karışık yağmur, akşam saatlerinden itibaren kar şeklinde etkili olması bekleniyor. Pazartesi öğle saatlerine kadar ise yerel kuvvetli kar yağışı geçişlerinin yaşanabileceği öngörülüyor.

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        HAVA SICAKLIKLARI MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA!

        İstanbul'da hava sıcaklıklarının 31 Ocak'a kadar mevsim normallerinin 2-5 derece altında, 1-10 Şubat tarihleri arasında mevsim normalleri civarı ila 1-3 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

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