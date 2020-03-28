Emrah Doğru edogru@haberturk.com

Habertürk’ten Emrah Doğru’nun haberine göre, Koronavirüs tedbirleri kapsamında Harem Otogarı işletmeleri almış oldukları ortak bir karar ile Üsküdar Kaymakamlığına faaliyetlerini durdurduklarını bildirdiler.

"GENELGEYE DESTEK VERMEK AMACIYLA"

Harem Otogar Dernek Başkanı Kemal Kulaçoğlu yapmış olduğu açıklamada: “Bizler Harem Otogar işletmecileri Acenteleri ve Esnafları Derneği olarak, Genelgeye destek vermek amacıyla, ayrıca yolcu talebi de olmadığından firmaların da görüşü alınarak 28.03.2020 tarihinden itibaren yazıhanelerimizi kapalı tutma ve otobüs ile servis seferlerini yapmama kararı alarak, bu kararımızı Mülki İdare Amirliğimize bildirdik.” İfadelerini kullandı.