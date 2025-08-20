İstanbul baraj doluluk oranı 20 Ağustos 2025: İSKİ güncel baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İSKİ İstanbul baraj doluluk oranı belli oldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) tarafından 20 Ağustos tarihli açıklanan güncel baraj doluluk oranlarında düşüş var. Son günlerde İstanbul'daki sıcak hava İstanbul barajlarındaki doluluk oranlarının seviyesini düşürdü. İşte, 20 Ağustos barajlardaki son durum
İstanbul baraj doluluk oranı belli oldu. Baraj doluluk oranları, İstanbul barajlarında ne kadar su kaldığını merak eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bazı aylarda yağışların beklenenden daha az yağmasıyla birlikte, İstanbul gibi popülasyonu yüksek olan büyükşehirlerde su azalması yaşanabiliyor. Peki, 20 Ağustos İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu?
20 AĞUSTOS BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?
20 Ağustos Çarşamba günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 44,83 olarak ölçüldü. Barajlarda 20 Ağustos'ta doluluk oranı şöyle sıralandı:
Ömerli Barajı: %42,53
Darlık Barajı: %57,07
Elmalı Barajı: %63,79
Terkos Barajı: %50,28
Alibey Barajı: %28,6
Büyükçekmece Barajı: %45,49
Sazlıdere Barajı: %40,11