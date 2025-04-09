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        Haberler Bilgi Yaşam İstanbul baraj doluluk oranı 9 Nisan 2025: İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        İstanbul baraj doluluk oranı 9 Nisan 2025: İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ tarafından duyuruldu. Yağan yağışların ardından barajlardaki son durum merak ediliyor. 8 Nisan İSKİ güncel baraj doluluk oranı 82,06 olarak açıklandı. Peki 9 Nisan İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.04.2025 - 09:42 Güncelleme: 09.04.2025 - 09:42
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        1

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı belli oldu. Yağan kar yağışı ve yağmur suları barajlardaki doluluk seviyesini arttırıyor. Peki 9 Nisan Çarşamba İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        2

        BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

        İSKİ son ortalama baraj doluluk oranı 82.31 olarak açıklandı.

        9 NİSAN İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI SON DURUM

        Ömerli 94,62

        Darlık 79,43

        Elmalı 95,52

        3

        Terkos 83,39

        Alibey 64,87

        Büyükçekmece 75,65

        Sazlıdere 58,65

        Istrancalar 99.43

        Kazandere 95,52

        Pabuçdere 94,01

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