İstanbul baraj doluluk oranı 9 Nisan 2025: İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ tarafından duyuruldu. Yağan yağışların ardından barajlardaki son durum merak ediliyor. 8 Nisan İSKİ güncel baraj doluluk oranı 82,06 olarak açıklandı. Peki 9 Nisan İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı belli oldu. Yağan kar yağışı ve yağmur suları barajlardaki doluluk seviyesini arttırıyor. Peki 9 Nisan Çarşamba İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?
İSKİ son ortalama baraj doluluk oranı 82.31 olarak açıklandı.
9 NİSAN İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI SON DURUM
Ömerli 94,62
Darlık 79,43
Elmalı 95,52
Terkos 83,39
Alibey 64,87
Büyükçekmece 75,65
Sazlıdere 58,65
Istrancalar 99.43
Kazandere 95,52
Pabuçdere 94,01