İstanbul’da gece saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Gözler ise İstanbul barajlarındaki su seviyesine çevrildi. Sabaha kadar süren kuvvetli yağış sonrası baraj doluluk oranı 25 Ekim 2025 Cumartesi verileri megakent sakinleri tarafından araştırılmaya başlandı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), barajlardaki son durumu paylaştı. Peki, İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar oldu, yüzde kaç dolu? İşte, 25 Ekim 2025 İSKİ baraj doluluk oranı güncel veriler…