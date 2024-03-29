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        Haberler Gündem İstanbul barajları doluluk oranı yüzde 81'i aştı! 29 Mart 2024 İSKİ verileri ile İstanbul baraj doluluk oranları

        İstanbul barajları doluluk oranı yüzde 81'i aştı! İSKİ verileri ile İstanbul baraj doluluk oranları

        İstanbul barajları doluluk oranları hızla yükselmeye devam ediyor. Kış aylarında başlayan yağışlar, hala aralıklarla sürerken İstanbul'daki barajları olumlu etkiledi. 29 Mart 2029 tarihli son dakika İSKİ grafiğine göre; barajlardaki doluluk oranı yüzde 81'i geçti. İşte, 29 Mart Cuma bugün İstanbul baraj doluluk oranları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.03.2024 - 10:18 Güncelleme: 29.03.2024 - 10:18
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        İstanbul'un su kaynağı barajlardaki doluluk oranı merak konusu oldu. 16 milyon vatandaşın yaşadığı Megakentte yaşanan son yağışlar barajlarki su oranını arttırdı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 29 Mart Cuma günü barajların doluluk oranını paylaştı. İşte, İSKİ grafiği ile 29 Mart 2024 İstanbul'daki barajların doluluk oranı...

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        29 MART 2024 İSKİ İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

        İstanbul baraj doluluk oranı son durum verileri İSKİ tarafından günlük olarak paylaşılıyor. İSKİ'nin yayınladığı grafiğe göre; dün yüzde 81.48 olarak açıklanan İstanbul'daki barajlarda doluluk oranı bugün yüzde 81.68'e yükseldi.

        Geçen yıl bugün ise baraj doluluk oranı yüzde 37.61 seviyesindeydi.

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        İSTANBUL'DAKİ BARAJLARIN DOLULUK ORANLARI

        29 Mart 2024 Cuma günü itibarıyla İstanbul'da ayrı ayrı baraj doluluk oranları şu şekilde:

        Alibey Barajı yüzde 70,49

        Büyükçekmece Barajı yüzde 76,97

        Darlık Barajı yüzde 88,64

        Istrancalar Barajı yüzde 56,67

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        Elmalı Barajı yüzde 91,71

        Ömerli Barajı yüzde 91,09

        Pabuçdere Barajı yüzde 76,53

        Sazlıdere Barajı yüzde 60,27

        Terkos Barajı yüzde 84,51

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