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        Haberler Bilgi Gündem İstanbul barajlarında kritik seviyeye gelindi! İstanbul baraj doluluk oranları İSKİ Ağustos 2024

        İstanbul barajlarında kritik seviyeye gelindi! 14 Ağustos İstanbul barajları doluluk oranları

        Yaz aylarıyla beraber başlayan kuraklık mevsimi etkisini göstermeye devam ediyor. İstanbul barajlarında hem genel bir düşüş hem de baraj özelinde düşüş yaşanıyor. Öyle ki bazı barajlarda seviye yüzde 20'lere kadar geriledi. İşte, İSKİ verileriyle 14 Ağustos 2024 Çarşamba İstanbul barajları doluluk oranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.08.2024 - 12:51 Güncelleme: 14.08.2024 - 12:51
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        1

        İstanbul barajlarında doluluk oranı giderek düşüyor. Öyle ki Alibeyköy ve Kazandere barajlarında doluluk oranları yüzde 20'lere kadar geriledi! Öte yandan, meteoroloji ülkeye giriş yapmakta olan Afrika sıcakları konusunda uyarı veriyor. İşte, 14 Ağustos 2024 Çarşamba İstanbul barajlarında son durum...

        2

        14 AĞUSTOS 2024 ÇARŞAMBA İSKİ İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

        Yaz mevsiminin sürmesiyle beraber baraj doluluk oranları düşüyor. 10 Ağustos'ta İstanbul baraj doluluk oranları yüzde 55,65 iken, 14 Ağustos Çarşamba günü yüzde 53,02'ye geriledi.

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        2024 AĞUSTOS İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

        14 Ağustos 2024 Çarşamba günü itibarıyla İstanbul'da ayrı ayrı baraj doluluk oranları şu şekilde:

        Ömerli 55.76

        Darlık 56.5

        Elmalı 60.16

        Terkos 66.98

        Alibeyköy 19.49

        4

        KAZANDERE BARAJI YÜZDE 20'YE GERİLEDİ!

        Büyükçekmece 50.9

        Sazlıdere 52.24

        Istrancalar 34.98

        Kazandere 20.57

        Pabuçdere 33.49

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