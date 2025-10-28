İstanbul Başsavcılığı: Hakemlerin bahis iddialarına yönelik soruşturma MASAK ve Emniyet’le sürüyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) iç mevzuatına göre hazırlayıp kamuoyuna duyurduğu disiplin sevk yazısında yer alan, profesyonel liglerde görev yapan bazı hakemlerin bahis oyunlarına iştirak ettiği iddialarına ilişkin adli soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

EMNİYET VE MASAK İŞBİRLİĞİYLE

Açıklamada, 6222 sayılı Kanun kapsamında suç teşkil edebilecek eylemlerin tespiti amacıyla yürütülen soruşturmanın, Başsavcılık koordinasyonunda TFF, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve MASAK ile işbirliği içinde devam ettiği belirtildi.

Başsavcılık, gelişmelerle ilgili bilgilendirmenin ilerleyen süreçte yapılacağını kaydetti.