İstanbul'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? 2024 İstanbul bayram namazı saati
2024 yılının son dini bayramı olan Kurban Bayramı 16-19 Haziran arasında idrak edilecek. Bayram, sabahın ilk saatlerinde kılınacak namaz ile başlayacak ve daha sonra kurban kesimini geçilecek. Peki, İstanbul'da bayram namazı ne zaman saat kaçta kılınacak? İşte, 2024 İstanbul Kurban Bayramı namazı saati...
Kurban Bayramı'nın gelmesiyle, bayram namazı saatleri de araştırılmaya başlandı. Her sene değişen ve Diyanet İşleri tarafından belirlenen namaz saatleri 2024 yılı için de açıklandı. Peki, İstanbul bayram namazı saati kaç? İstanbul'da Kurban Bayramı namazı ne zaman, saat kata kılınacak? İşte, detaylar...
2024 İSTANBUL KURBAN BAYRAMI NAMAZ SAATİ
Her sene bayram namazı saatleri Diyanet İşleri tarafından açıklanıyor. 2024 Kurban Bayramı namaz saati de belli oldu.
İstanbul bayram namazı saati: 06.07
KURBAN BAYRAMI'NIN DİNİ DAYANAĞI NEDİR?
Diyanet İşleri, Kurban Bayramı'nın dindeki yerini şu sözlerle açıklıyor;
Kurban, Kur'ân-ı Kerîm, Sünnet ve icmâ ile sabit bir ibadet olup hicretin ikinci yılında meşru kılınmıştır. Kur'ân-ı Kerîm’de şöyle buyrulmaktadır: “Allah’ın kendilerine rızık olarak verdiği (kurbanlık) hayvanlar üzerine belli günlerde (onları kurban ederken) Allah’ın adını ansınlar. Artık onlardan siz de yiyin, yoksula fakire de yedirin.” (el-Hac, 22/28), “Her ümmet için Allah’ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine ismini ansınlar diye kurban kesmeyi meşru kıldık.” (el-Hac, 22/34).
Sahih hadis kaynaklarında yer alan rivâyetlerde, Hz. Peygamber (s.a.s.), Kurban Bayramında Allah katında en sevimli ibadetin kurban kesmek olduğunu, kurbanın kesilir kesilmez Allah katında makbul olacağını ve kurban edilen hayvanın boynuzu, tırnağı da dâhil olmak üzere her şeyinin kişinin hayır hanesine yazılacağını ifade etmiştir (Tirmizî, Edâhî, 1 [1493]; İbn Mâce, Edâhî, 3 [3126]). Nitekim kendisi de kurbanın meşru kılınmasından itibaren vefat edinceye kadar her yıl kurban kesmiştir.