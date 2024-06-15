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        Haberler Bilgi Gündem İzmir bayram namazı saati 2024: İzmir'de bayram namazı saat kaçta kılınacak? İzmir Kurban bayramı namazı ne zaman?

        İzmir bayram namazı saati 2024: İzmir'de bayram namazı saat kaçta kılınacak?

        İslam dünyasında Kurban Bayramı coşkusu yaşanıyor. Senenin son bayramı olan Kurban için cemaat sabahın ilk saatlerinde bir araya gelerek, namaz kılacak. Diyanet İşleri, milyonlarca vatandaşın merakla beklediği namaz saatlerini paylaştı. Peki, İzmir'de bayram namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak? İşte, 2024 İzmir Kurban Bayramı namaz saati...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.06.2024 - 12:13 Güncelleme: 15.06.2024 - 12:13
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        Tüm dünyada bir Kurban Bayramı'nın daha idrak edilme sevinci yaşanıyor. Kurban kesiminden önce sabahın ilk saatlerinde cemaat bayram namazı kılmak için camilerde bir araya gelecek. Peki, İzmir'de bayram namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak? İşte, 2024 İzmir Kurban Bayramı namaz saati...

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        2024 İZMİR KURBAN BAYRAMI NAMAZI SAATİ

        Diyanet İşleri İzmir ve diğer tüm illerin bayram namazı saatlerini açıkladı.

        İzmir bayram namazı saati: 06.21

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        KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?

        Diyanet İşleri, kurban kesmekle yükümlü Müslümanlar hakkında şöyle bilgiler veriyor;

        Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş, temel ihtiyaçları ve borçlarından başka nisap miktarı mala sahip olup seferi olmayan her Müslümanın yerine getirmekle yükümlü olduğu malî bir ibadettir. Bu malın artıcı (nâmî) olup olmadığına ve üzerinden bir yıl geçip geçmediğine bakılmaz. Buna göre yukarıda zikredilen şartları taşıyıp, temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80,18 gr. altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir.

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