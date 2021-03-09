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Show Haber'den Uğur Alattinoğlu'nun haberine göre boşaltılan lise binası adeta suç kampına dönüştü. Uyuşturucu bağımlıları burayı mesken haline getirirken, hırsızlar da binayı talan etti.

Hırsızlar birkaç kilo demir için neredeyse tüm binayı yakacaktı. Show Haber çekim yaparken metruk binanın başka misafirlerine rastladı.

MAHALLELİ BİNANIN YIKILMASINI İSTİYOR

Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri binaya baskın düzenledi. Polisler üst araması yaparken binadan başka sesler de duyurdu. Üst katlarda uyuşturucu bağımlıları kıskıvrak yakalandı. Mahalleli suçluların sığınağı gelen binanın bir an önce yıkılmasını istedi.