İstanbul Beykoz'da yangın Beykoz'da bir marangozhanede yangın çıktı. Elektrik kontağının neden olduğu yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı

İstanbul Beykoz'da 05.00 sularında Soğuksu Mahallesi Yönetmen Sokak üzerinde bulunan bir marangozhanede yangın çıktı.

İddiaya göre elektrik kontağı kaynaklı çıkan yangın rüzgarın etkisiyle de kısa sürede büyüdü. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Edinilen bilgiye göre bir kişi dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen şahıs ambulansla hastaneye götürüldü.

1.5 saat süren çalışmaların ardından yangın söndürüldü. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.