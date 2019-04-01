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İstanbul Beyoğlu'nda seçimi kim kazandı? 31 Mart yerel seçimlerde İstanbul ili Beyoğlu ilçesi oy oranları merak konusu oldu. İstanbullu vatandaşlar İstanbul Beyoğlu'nda hangi partinin kazandığını merak ediyor. İstanbul Beyoğlu seçim sonuçları için tüm gözler Yüksek Seçim Kurulu'ndan gelecek olan resmi sonuçlara çevrilmişti. İşte, 31 Mart 2019 İstanbul Beyoğlu seçim sonuçları...
BEYOĞLU'NDA SEÇİMİ KİM KAZANDI? 31 MART 2019
Beyoğlu Belediye Başkan Adaylığına, Cumhur İttifakı'ndan Alper Taş, Millet İttifakı'ndan ise Ali Haydar Yıldız aday gösterilmişti.
Anadolu Ajansı'nın resmi internet sitesinde yer alan verilere göre, AK Parti Adayı Ali Haydar Yıldız oyların yüzde 49,75'sini aldı. CHP Adayı Alper Taş'a çıkan oy oranı ise yüzde 43,91. İstanbul Beyoğlu genelinde saat 12.20 itibariyle sandıkların yüzde 100,0 açıldı. Seçim sonuçlarının netleşmesiyle birlikte Beyoğlu Belediye Başkanı AK Parti Adayı Ali Haydar Yıldız oldu.
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HAYDAR ALİ YILDIZ KİMDİR?
Haydar Ali Yıldız, 2 Şubat 1971 tarihinde Rize Güneysu'da dünyaya geldi. Baba adı Rızvan, anne adı Havva'dır. Avukat; İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.
AK Parti Beyoğlu Kurucu İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği ve AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanlığı görevlerinde bulundu. 26 Haziran 2009 tarihinde AK PARTİ İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçildi ve İl Başkan Yardımcılığı-İl Seçim İşleri Başkanı ve Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı olarak görev yaptı. 2010 Referandum, 2011 Genel Seçimleri, 2014 Yerel Seçimleri ve 2014 Cumhurbaşkanlığı seçiminde AK PARTİ İstanbul İl Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanlığı görevlerinde de bulundu. Okçular Vakfı Kurucu Başkanı, Mütevelli Heyeti Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanıdır.
Yıldız, evli ve 3 çocuk babasıdır.
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