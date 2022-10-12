İstanbul Beyoğlu'nda polis intiharı!

İstanbul'da olay, İstiklal Caddesi üzerindeki Beyoğlu İlçesi Hükümet Konağı´nda dün saat 21.00 sıralarında meydana geldi.
SİLAHI BAŞINA DAYAYIP TETİĞE BASTI
DHA'da yer alan habere göre binada nöbet tutan polis memuru E.G., beylik tabancasını kafasına dayadıktan sonra tetiğe bastı.
AĞIR BİÇİMDE YARALANDI
Ağır şekilde yaralanan polis, ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı.
SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR
Burada tedavi altına alınan polis memurunun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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