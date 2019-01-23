İstanbul Bienali'ne özel davet

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen İstanbul Bienali'nin 30'uncu yılı nedeniyle hazırlanan 'Limited Editions' projesi için Ece Sükan ve Swissôtel The Bosphorus'un ev sahipliğinde 16'ıncı İstanbul Bienali küratörü Nicolas Bourriaud'nun da katıldığı özel bir davet gerçekleştirildi.

Davete İKSV Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Gürer Oymak, İstanbul Bienali Direktörü Bige Örer ve Limited Editions'da eseri yer alan sanatçılardan Taner Ceylan'ın yanı sıra Ali Fuat Erbil, Aslıhan Erbil, Ayşe Boyner, Elif Boyner, Cem Telvi, Berrin Saran, Suela Cennet, Mustafa Özilhan, Fatoş Yalın, Ufuk Arkun, Alp İşmen, Aylin Çınarlı, Soner Öncel, Tayfun Mumcu, Can Duna, Ceylan Sohtorik, Emir Sohtorik, Sevil Sabancı, Ferhat Ferhangil, Bülent Kozlu, Sanem Gök, Arslan Sükan, Ediz Elhadef ve Gabriela Palatchi katıldı.

Avrupa'da elde ettiği başarı ve son albümüyle son zamanlarda adından sıkça bahsettiren Gaye Su Akyol'un canlı performansıyla keyifli anlar yaşanan gecede davetliler Limited Editions projesinde yer alan eserleri inceledi.

Limited Editions Projesi Hakkında

İKSV tarafından, Koç Holding sponsorluğunda düzenlenen İstanbul Bienali 30. yılını, 1987'den bugüne düzenlenen 15 bienalden 15 sanatçının özel olarak ürettiği sınırlı edisyon eserleri bir araya getiren Limited Editions setleriyle kutladı. Sanatseverleri, bienali desteklemeye davet eden 'Limited Editions' (sınırlı üretim edisyon) projesi kapsamında, 1987'den bu yana düzenlenen her bienalden birer sanatçının bu proje için özel olarak hazırladığı çalışmaların sınırlı sayıda ve özel olarak üretilen baskıları özel bir sette bir araya getirildi. Her biri 35x50 cm boyutunda 15 farklı, özel edisyon içeren 'Limited Editions' setleri, bağış yaparak projeye katkıda bulunan sanatseverlere hediye ediliyor.

Limited Edition Projesine Katkıda Bulunan Sanatçılar

Limited Editions projesine katkıda bulunan sanatçılar arasında bu sene Venedik Bienali Türkiye Pavyonu'nda yeni bir eseri yer alacak sanatçı İnci Eviner'in yanı sıra, Füsun Onur, Ayşe Erkmen, Gülsün Karamustafa, Lawrence Weiner, Halil Altındere, Francis Alÿs, Elmgreen & Dragset, Taner Ceylan, Wael Shawky, Michael Rakowitz, Nevin Aladağ, Akram Zaatari, İnci Eviner, Adrián Villar Rojas ve Mark Dion yer alıyor.



