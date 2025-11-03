Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Edebiyat İstanbul Bienali'nin çocuk kitabı Opti ile Pesi: Kayıp Sesler Haritası yayımlandı

        İstanbul Bienali'nin çocuk kitabı Opti ile Pesi: Kayıp Sesler Haritası yayımlandı

        Opti ile Pesi serisinin dördüncü kitabı Opti ile Pesi: Kayıp Sesler Haritası, 18. İstanbul Bienali kapsamında yayımlandı. Kitap, Yekta Kopan, Gökçe Akgül ve Burcu Ural Kopan'ın katılımıyla Hisar Okulları ve bienal mekânlarından Galata Rum Okulu'nda düzenlenen etkinliklerle tanıtıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.11.2025 - 14:30 Güncelleme: 03.11.2025 - 14:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul Bienali'nin çocuk kitabı yayımlandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, 2007–2036 Bienal Sponsoru Koç Holding desteğiyle

        düzenlenen 18. İstanbul Bienali, çocuklara yönelik öğrenme programları, özel etkinlikler ve yayınlarla minik sanatseverleri güncel sanatla buluşturmaya devam ediyor.

        2017’den bu yana bienal sergilerine eşlik eden çocuk kitaplarının kahramanları Opti ile Pesi, bu yıl

        Hisar Okulları desteğiyle hazırlanan yeni kitap Opti ile Pesi: Kayıp Sesler Haritası ile geri dönüyor.

        Yekta Kopan’ın kaleminden, Gökçe Akgül’ün çizimleriyle hayat bulan ve Burcu Ural Kopan’ın

        editörlüğünü üstlendiği hikâye, İstanbul’un renkliliğini ve çeşitliliğini, bienal mekânları arasında kayıp dostlarını arayan iki kuşun serüveniyle anlatıyor.

        Sessizliğe bürünmüş bir İstanbul’da, bilge kedi Kita’nın yardımıyla şehrin kayıp seslerinin izini süren

        Opti ile Pesi’nin macerası, çocukları farklı sesleri kucaklamaya davet ediyor. Çocuklar kitabı okurken

        18. İstanbul Bienali’nin ilk ayağında sergilenen dört farklı enstalasyonla karşılaşıyor ve böylece

        bienalde yer alan işlerle yakınlık kurma fırsatı yakalıyor. Kitapta ayrıca çocuklar için hazırlanan

        eğlenceli bulmacalar ve etkinliklerle birlikte güncel sanatla ilgili kelimelere aşinalık kazanmalarını

        sağlayacak bir sözlükçe de yer alıyor.

        Opti ile Pesi: Kayıp Sesler Haritası ve kitabın Optigull and Pessigull: The Map of Lost Sounds adlı İngilizce çevirisi, bienal süresince Galata Rum Okulu ve Zihni Han ile İKSV Alt Kat’tan ücretsiz olarak temin edilebilir.

        İstanbul Bienali çocuk kitapları

        İstanbul Bienali, Yekta Kopan’ın yazdığı, Gökçe Akgül’ün resimlediği ve Burcu Ural Kopan’ın yayın

        yönetmenliğini üstlendiği Opti ile Pesi serisinin ilk kitabını 2017’de gerçekleştirilen 15. İstanbul Bienali kapsamında hazırladı. Opti ile Pesi: Komşuluk Şarkısı isimli bu kitap, İstanbullu martılar Opti ile Pesi’nin bienal mekânlarında geçen eğlenceli yolculuklarının başlangıcı oldu. Türkçe, İngilizce ve

        Arapça olarak basılan kitap, bienal boyunca sergi mekânlarından ücretsiz olarak dağıtıldı. Opti ile

        Pesi, bienal mekânlarında, bienal temaları eksenindeki maceralarına İKSV Alt Kat işbirliğiyle,

        2019’daki 16. İstanbul Bienali’nde Opti ile Pesi: Bu Dünya Hepimizin ve 2022’deki 17. İstanbul

        Bienali’nde Opti ile Pesi: Şiirli Yollar ile devam etti. İlk iki kitapta Bernard van Leer Vakfı desteğiyle

        hazırlanan serinin üçüncü kitabına Jan Michalski Vakfı destek verdi. Opti ile Pesi serisi 18. İstanbul

        Bienali’nde Hisar Okulları’nın desteğiyle çocuklarla buluşmaya devam ediyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #İstanbul Kültür Sanat Vakfı
        #İKSV
        #İstanbul Bienali
        #Opti ile Pesi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Parkta scooter ile gidiyordu... Yok yere öldürüldü!
        Parkta scooter ile gidiyordu... Yok yere öldürüldü!
        Kafe kan gölüne döndü! Bir kadın diğer kadını kalbinden bıçakladı!
        Kafe kan gölüne döndü! Bir kadın diğer kadını kalbinden bıçakladı!
        Eski hakemlerden flaş derbi yorumu: 2 penaltı, 2 kırmızıyı atladı!
        Eski hakemlerden flaş derbi yorumu: 2 penaltı, 2 kırmızıyı atladı!
        2026'da ne kadar MTV ödenecek?
        2026'da ne kadar MTV ödenecek?
        Mourinho'nun enkazını yeniden inşa etti: Tedesco
        Mourinho'nun enkazını yeniden inşa etti: Tedesco
        "Mahkemelik olacağız"
        "Mahkemelik olacağız"
        Ekim enflasyonu açıklandı
        Ekim enflasyonu açıklandı
        "Ligin kaderini değiştirdi!"
        "Ligin kaderini değiştirdi!"
        Vergi ve harçlara yeniden değerleme oranının altında zam gelebilir
        Vergi ve harçlara yeniden değerleme oranının altında zam gelebilir
        Likya Yolu 'Dünyanın En Güzel Yürüyüş Rotası' seçildi
        Likya Yolu 'Dünyanın En Güzel Yürüyüş Rotası' seçildi
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        Sokakta kadın cinayeti dehşeti! Kovalayıp öldürdü!
        Sokakta kadın cinayeti dehşeti! Kovalayıp öldürdü!
        "Mescid-i Aksa’ya zarar verme teşebbüslerine müsaade edemeyiz"
        "Mescid-i Aksa’ya zarar verme teşebbüslerine müsaade edemeyiz"
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Amca ile yeğeni çalışıyordu... Beton faciası!
        Amca ile yeğeni çalışıyordu... Beton faciası!
        2026 yılı için yeniden değerleme oranı belli oldu
        2026 yılı için yeniden değerleme oranı belli oldu
        Maurizio Cattelan'ın 'altın klozet'i satışa çıkıyor
        Maurizio Cattelan'ın 'altın klozet'i satışa çıkıyor
        Cimbom ilk kez 'Buruk'
        Cimbom ilk kez 'Buruk'
        '120 TL' işe yaradı
        '120 TL' işe yaradı
        Yılın en parlak ve en büyük Dolunay'ı
        Yılın en parlak ve en büyük Dolunay'ı