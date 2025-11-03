İstanbul Bienali'nin çocuk kitabı Opti ile Pesi: Kayıp Sesler Haritası yayımlandı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, 2007–2036 Bienal Sponsoru Koç Holding desteğiyle

düzenlenen 18. İstanbul Bienali, çocuklara yönelik öğrenme programları, özel etkinlikler ve yayınlarla minik sanatseverleri güncel sanatla buluşturmaya devam ediyor.

2017’den bu yana bienal sergilerine eşlik eden çocuk kitaplarının kahramanları Opti ile Pesi, bu yıl

Hisar Okulları desteğiyle hazırlanan yeni kitap Opti ile Pesi: Kayıp Sesler Haritası ile geri dönüyor.

Yekta Kopan’ın kaleminden, Gökçe Akgül’ün çizimleriyle hayat bulan ve Burcu Ural Kopan’ın

editörlüğünü üstlendiği hikâye, İstanbul’un renkliliğini ve çeşitliliğini, bienal mekânları arasında kayıp dostlarını arayan iki kuşun serüveniyle anlatıyor.

Sessizliğe bürünmüş bir İstanbul’da, bilge kedi Kita’nın yardımıyla şehrin kayıp seslerinin izini süren

Opti ile Pesi’nin macerası, çocukları farklı sesleri kucaklamaya davet ediyor. Çocuklar kitabı okurken

18. İstanbul Bienali’nin ilk ayağında sergilenen dört farklı enstalasyonla karşılaşıyor ve böylece

bienalde yer alan işlerle yakınlık kurma fırsatı yakalıyor. Kitapta ayrıca çocuklar için hazırlanan

eğlenceli bulmacalar ve etkinliklerle birlikte güncel sanatla ilgili kelimelere aşinalık kazanmalarını

sağlayacak bir sözlükçe de yer alıyor.

Opti ile Pesi: Kayıp Sesler Haritası ve kitabın Optigull and Pessigull: The Map of Lost Sounds adlı İngilizce çevirisi, bienal süresince Galata Rum Okulu ve Zihni Han ile İKSV Alt Kat’tan ücretsiz olarak temin edilebilir.

İstanbul Bienali çocuk kitapları

İstanbul Bienali, Yekta Kopan’ın yazdığı, Gökçe Akgül’ün resimlediği ve Burcu Ural Kopan’ın yayın

yönetmenliğini üstlendiği Opti ile Pesi serisinin ilk kitabını 2017’de gerçekleştirilen 15. İstanbul Bienali kapsamında hazırladı. Opti ile Pesi: Komşuluk Şarkısı isimli bu kitap, İstanbullu martılar Opti ile Pesi’nin bienal mekânlarında geçen eğlenceli yolculuklarının başlangıcı oldu. Türkçe, İngilizce ve

Arapça olarak basılan kitap, bienal boyunca sergi mekânlarından ücretsiz olarak dağıtıldı. Opti ile

Pesi, bienal mekânlarında, bienal temaları eksenindeki maceralarına İKSV Alt Kat işbirliğiyle,

2019’daki 16. İstanbul Bienali’nde Opti ile Pesi: Bu Dünya Hepimizin ve 2022’deki 17. İstanbul