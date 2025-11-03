İstanbul Bienali'nin çocuk kitabı Opti ile Pesi: Kayıp Sesler Haritası yayımlandı
Opti ile Pesi serisinin dördüncü kitabı Opti ile Pesi: Kayıp Sesler Haritası, 18. İstanbul Bienali kapsamında yayımlandı. Kitap, Yekta Kopan, Gökçe Akgül ve Burcu Ural Kopan'ın katılımıyla Hisar Okulları ve bienal mekânlarından Galata Rum Okulu'nda düzenlenen etkinliklerle tanıtıldı
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, 2007–2036 Bienal Sponsoru Koç Holding desteğiyle
düzenlenen 18. İstanbul Bienali, çocuklara yönelik öğrenme programları, özel etkinlikler ve yayınlarla minik sanatseverleri güncel sanatla buluşturmaya devam ediyor.
2017’den bu yana bienal sergilerine eşlik eden çocuk kitaplarının kahramanları Opti ile Pesi, bu yıl
Hisar Okulları desteğiyle hazırlanan yeni kitap Opti ile Pesi: Kayıp Sesler Haritası ile geri dönüyor.
Yekta Kopan’ın kaleminden, Gökçe Akgül’ün çizimleriyle hayat bulan ve Burcu Ural Kopan’ın
editörlüğünü üstlendiği hikâye, İstanbul’un renkliliğini ve çeşitliliğini, bienal mekânları arasında kayıp dostlarını arayan iki kuşun serüveniyle anlatıyor.
Sessizliğe bürünmüş bir İstanbul’da, bilge kedi Kita’nın yardımıyla şehrin kayıp seslerinin izini süren
Opti ile Pesi’nin macerası, çocukları farklı sesleri kucaklamaya davet ediyor. Çocuklar kitabı okurken
18. İstanbul Bienali’nin ilk ayağında sergilenen dört farklı enstalasyonla karşılaşıyor ve böylece
bienalde yer alan işlerle yakınlık kurma fırsatı yakalıyor. Kitapta ayrıca çocuklar için hazırlanan
eğlenceli bulmacalar ve etkinliklerle birlikte güncel sanatla ilgili kelimelere aşinalık kazanmalarını
sağlayacak bir sözlükçe de yer alıyor.
Opti ile Pesi: Kayıp Sesler Haritası ve kitabın Optigull and Pessigull: The Map of Lost Sounds adlı İngilizce çevirisi, bienal süresince Galata Rum Okulu ve Zihni Han ile İKSV Alt Kat’tan ücretsiz olarak temin edilebilir.
İstanbul Bienali çocuk kitapları
İstanbul Bienali, Yekta Kopan’ın yazdığı, Gökçe Akgül’ün resimlediği ve Burcu Ural Kopan’ın yayın
yönetmenliğini üstlendiği Opti ile Pesi serisinin ilk kitabını 2017’de gerçekleştirilen 15. İstanbul Bienali kapsamında hazırladı. Opti ile Pesi: Komşuluk Şarkısı isimli bu kitap, İstanbullu martılar Opti ile Pesi’nin bienal mekânlarında geçen eğlenceli yolculuklarının başlangıcı oldu. Türkçe, İngilizce ve
Arapça olarak basılan kitap, bienal boyunca sergi mekânlarından ücretsiz olarak dağıtıldı. Opti ile
Pesi, bienal mekânlarında, bienal temaları eksenindeki maceralarına İKSV Alt Kat işbirliğiyle,
2019’daki 16. İstanbul Bienali’nde Opti ile Pesi: Bu Dünya Hepimizin ve 2022’deki 17. İstanbul
Bienali’nde Opti ile Pesi: Şiirli Yollar ile devam etti. İlk iki kitapta Bernard van Leer Vakfı desteğiyle
hazırlanan serinin üçüncü kitabına Jan Michalski Vakfı destek verdi. Opti ile Pesi serisi 18. İstanbul
Bienali’nde Hisar Okulları’nın desteğiyle çocuklarla buluşmaya devam ediyor.