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WWF'nin 2007'den bu yana tüm dünyada gerçekleştirdiği "Dünya Saati" etkinliği kapsamında, başta iklim değişikliği olmak üzere, dünyadaki çevre sorunlarına dikkati çekmek amacıyla yarın akşam ışıklar bir saatliğine kapatılacak.
AA muhabirine, konuya ilişkin bilgi veren WWF-Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli, "Dünya Saati" etkinliğinin, 2007'den beri her yıl yapılan küresel bir eylem olduğunu söyledi.
Pasinli, geçen yıl İstanbul'dan Yeni Zelanda'ya, Paris'ten Paraguay'a, 7 kıta 135 ülkeden 2 milyar insan ve 3 binden fazla kurumun bu etkinliğe katıldığını dile getirdi.
Herkesin doğa için bir saatini ayırması gerektiğinin altını çizen Pasinli, iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması için tüm dünyada cumartesi günü ışıkların kapatılmasının önemine işaret etti.
" İSTANBUL BOĞAZI'NDAKİ KÖPRÜLER DE IŞIKLARINI KAPATACAK"
Pasinli, katılımın her geçen yıl katlanarak arttığına dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Etkinliğin bu yılki teması 'Doğa ve İnsan için Yeni Bir Başlangıç.' Bu yıl Türkiye'de Ayasofya Müzesi, Edirne Selimiye Camii, Efes Antik Kenti, İstanbul Boğazı'ndaki köprüler, Rumeli Hisarı gibi pek çok yapının yanı sıra Bilgi Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Yaşar Üniversitesi gibi birçok kurum da ışıklarını kapatacak.
Ayrıca Başakşehir Futbol Kulübü ve Fenerbahçe Spor Kulübü de ışıkları kapatarak etkinliğe destek verecek. Dünya Saati etkinliği, www.dunyasaati.org adresi üzerinden kayıt yapılarak, çeşitli grup faaliyetleriyle desteklenebilecek."
"HERKESİ IŞIKLARINI KAPATMAYA ÇAĞIRIYORUZ"
Aslı Pasinli, Dünya Saati etkinliğine katılmak isteyenlerin "www.dunyasaati.org" adresine girerek, haritada işaretleyebileceklerini anlattı.
"Bu yıl ayrıca 'www.dunyasaati.org sitesini ziyaret edenler, karşılarına çıkan sembolik Boğaz Köprüsü'nde seçecekleri bir ışığı kendi adlarına kapatabilecekler." diyen Pasinli, cumartesi akşamı İstanbul Boğazı'ndaki köprülerin ışıklarının gerçekten kapatılacağını yineledi.
Pasinli, "Bu yılki Dünya Saati'nde doğa-insan ilişkisinde yeni bir başlangıç yapmak için siz de bir saatinizi ayırarak ilk adımı atabilirsiniz." çağrısında bulunarak, "Doğa kaybını tersine çevirmek ancak birlikte mümkün, bundan dolayı cumartesi akşamı 20.30-21.30 saatleri arasında herkesi ışıklarını kapatmaya çağırıyoruz" dedi.
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