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        Haberler Gündem İstanbul İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı | Son dakika haberleri

        İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı

        İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, Anadolu Kavağı önlerinde balıkçı teknelerinin ağlarının birbirine dolanması nedeniyle çift yönlü askıya alındı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.11.2024 - 19:51 Güncelleme: 23.11.2024 - 19:51
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        Gemi trafiği çift taraflı askıya alındı
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, “İstanbul Boğazı gemi trafiği, Anadolu Kavağı önlerinde ağları birbirine dolanan balıkçı tekneleri nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı” denildi.

        Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

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        #istanbul boğazı
        #haberler
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