İstanbul Caz Festivali 30. kez başlıyor

Üç gün boyunca, The Lumineers, Morcheeba, Kovacs, Alfa Mist, Riff Cohen, Okay Temiz, Adamlar, Mammal Hands, Mert Demir, Ekin Beril ve Takeshi's Cashew gibi pek çok isim sahnede olacak.

İSTANBUL CAZ FESTİVALİ PARKORMAN’DA

8 TEMMUZ CUMARTESİ

Indie-Pop’tan Anadolu Funk’a yıldızlar geçidi: Kovacs // Riff Cohen & Okay Temiz "The Ritual" // Takeshi's Cashew // Mert Demir

Etta James, Tina Turner, Betty Davis, Nina Simone, Shirley Bassey gibi efsanelerden aldığı ilhamla, derinlikli sesiyle Sharon Kovacs, bugüne kadar Glastonbury ve Sziget gibi festivallerde yer aldı ve Robbie Williams gibi pop yıldızlarıyla aynı sahneyi paylaştı.



Festival izleyicisi, karanlık ve etkileyici vokaliyle Kovacs’tan önce, otuz yıl öncesine selam gönderen bir performansa şahitlik edecek. İlk İstanbul Caz Festivali’nde de izleyicilerle buluşan, vurmalı çalgılardaki progresif vizyonuyla dünya çapında öncü kabul edilen Okay Temiz, festivalin 30. yılında çok özel bir prömiyerde sıra dışı söz yazarı ve besteci Riff Cohen ile sahneyi paylaşacak.

Okay Temiz ile Riff Cohen’i ilk kez bir araya getirecek “The Ritual” öncesi sahnede Mabel Matiz’le işbirliği yaptığı “Antidepresan” şarkısıyla kendinden bahsettiren yetenekli söz yazarı ve besteci Mert Demir yer alacak. Başlı başına bir festival gibi geçecek bu cumartesiyi başlatan ise Anadolu funk, Krautrock, Afrobeat türlerinden etkilenen progresif jam topluluğu Takeshi’s Cashew olacak.