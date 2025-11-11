Habertürk
        Haberler Gündem İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı: CHP’nin kapatılması talebi yok, haberler dezenformasyon

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı: CHP’nin kapatılması talebi yok, haberler dezenformasyon

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "CHP'nin kapatılması talep edilmedi" diyerek, Yargıtay'a gönderilen yazının tespit edilen bazı mali usulsüzlüklerin kanuni bildiriminden ibaret olduğunu ve dezenformasyon içerikli haberlere itibar edilmemesi gerektiğini açıkladı

        Giriş: 11.11.2025 - 19:27 Güncelleme: 11.11.2025 - 19:27
        'CHP'nin kapatılması talebi dezenformasyon'
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı sosyal ve görsel medya mecralarında yer alan “CHP’nin kapatılmasının talep edildiği” yönündeki haberleri yalanladı. Başsavcılık, söz konusu haberlerin tamamen dezenformasyon amaçlı olduğunu belirterek kamuoyunu itibar etmemeye çağırdı.

        Yazılı açıklamada, “Bugün kamuoyuna duyurulan iddianamede ve yine bugün Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na yazılan yazımızda Cumhuriyet Halk Partisi’nin kapatılmasının talep edildiği şeklinde tamamen dezenformasyon amaçlı haberler yapıldığı görülmüştür” denildi.

        Başsavcılık, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilen yazının, tespit edilen bazı mali usulsüzlüklerin kanuni zorunluluk gereği bildirilmesinden ibaret olduğunu vurguladı: “Daha önce de belirtildiği gibi yazımız, adı geçen partinin bir kısım mali usulsüzlüklerinin tespit edilmesi üzerine kanuni zorunluluk gereği Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirimde bulunulmasından ibarettir.”

        Açıklamada, “Tamamen dezenformasyon amaçlı ve art niyetli olduğu anlaşılan bu tür yayınlara itibar edilmemesi gerekmektedir” ifadeleri yer aldı.

