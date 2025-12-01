İstanbul'da 10 saatlik kesinti! 2 Aralık Salı günü elektrikler ne zaman gelecek?
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 2 Aralık Salı günü planlı elektrik kesintilerinin uygulanacağını duyurdu. Gün boyunca bazı ilçelerde çalışmalar nedeniyle uzun süreli kesintiler yaşanacağı belirtilirken, etkilenecek mahalleler ve enerji verilecek saatler kurumun günlük duyuru listesinde paylaşıldı. İstanbul'da elektriklerin ne zaman kesileceğini ve yeniden sağlanacağını merak edenler için işte detaylar…
İstanbul’da elektrik kesintisi araştırmaları hız kazandı. BEDAŞ’ın yayımladığı plana göre 2 Aralık Salı günü, Avrupa Yakası’nın farklı noktalarında bakım ve onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintileri yapılacak. Kesintilerin süresi ve kapsamı ilçe ilçe açıklanırken, vatandaşlar “Elektrikler ne zaman gelecek?” sorusuna yanıt arıyor. İşte 2 Aralık tarihli elektrik kesintisi programı…
BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA
İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.
BEDAŞ GÜNCEL ELEKTRİK KESİNTİSİ DUYURULARI İÇİN TIKLAYINIZ
AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?
AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arızalarıyla ilgilendiği biliniyor.
İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintileri, AYEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor.
AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ