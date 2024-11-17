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        Haberler Gündem Güvenlik İstanbul'da 1923 kişi gözaltına alındı

        İstanbul'da 1923 kişi gözaltına alındı

        İstanbul'da, haklarında yakalama kararı bulunan 1462 kişi ile hapis cezası olan 461 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2024 - 15:49 Güncelleme: 17.11.2024 - 15:54
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        İstanbul'da 1923 kişi gözaltına alındı
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        İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, firari şüpheli ve sanıklar ile hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

        Beş günlük çalışma kapsamında yakalama emri bulunan 1462 kişi ile hapis cezası olan 461 kişi gözaltına alındı.

        Bu kişilerden Mevlüt A'nın "hırsızlık" suçundan 39 yıl 7 ay, Sezgin U'nun "dolandırıcılık"tan 32 yıl hapis cezasının bulunduğu tespit edildi.

        Yakalanan kişiler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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