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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: İstanbul'da 2 çocuğa silahlı saldırı! Polis çalışma başlattı

        İstanbul'da 2 çocuğa silahlı saldırı! Motosikletli şüpheli aranıyor

        İstanbul'da biri 14, diğeri 15 yaşında 2 çocuk, parkta oturdukları sırada silahlı saldırıya uğradı. Yaralanan çocuklar hastaneye kaldırıldı. Polis, motosikletli şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 12:24 Güncelleme: 31.10.2023 - 12:31
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        İstanbul'da 2 çocuğa silahlı saldırı!
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        İstanbul'da, parkta oturan 2 çocuk, silahlı saldırıda yaralandı.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Olay, dün gece saatlerinde Arnavutköy ilçesi İslambey Mahallesinde meydana geldi. İki el silah sesi duyan mahalle sakinleri sokağa çıktığında 2 kişinin yaralı halde yerde yattığını gördü.

        İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında yaralılar hastaneye kaldırıldı. Saldırıda yaralananların 14 ve 15 yaşlarındaki 2 çocuk olduğu belirlendi.

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        Saldırıyı ise parka motosikletle gelen kişinin yaptığı öne sürüldü.

        Hastaneye kaldırılan çocukların tedavileri devam ederken polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Saldırı anında sokakta bulunan taburelerde oturan mahalle sakinleri ise, silah seslerinin duyulmasının ardından sağa sola kaçıştı.

        Panik anlarında taburelerin devrildiği, bardaklarda çayın ve masada çekirdeklerin kaldığı görüntülendi.

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