Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

İstanbul'da 10 ilçede su kesintisi! İSKİ AÇIKLADI! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, 7 Haziran Pazartesi günü İstanbul'da meydana gelecek su kesintilerini duyurdu. İSKİ'den yapılan açıklamaya göre İstanbul'da 10 ilçede su kesintisi yaşanacak. 7 Haziran İstanbul Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası'nda su kesintisi yaşanacak ilçeler neler? İşte 7 Haziran İSKİ güncel su kesintisi duyuruları

İstanbul'da 10 ilçede su kesintisi! İSKİ AÇIKLADI! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranları İstanbulluların gündeminde. Salgın nedeniyle evden çalışma sistemine geçilmesi ve eğitimin online olarak evlerden sürdürülmesi su kesintisi duyurularının araştırılmasına neden oldu. 7 Haziran 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 7 Haziran 2021 İSKİ su kesintisi duyuruları

7 HAZİRAN İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe:Bakırköy
Etkilenen Mahalleler:Kartaltepe Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:07.06.2021 12:54
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 7.6.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Bağcılar
Etkilenen Mahalleler:Yenimahalle
Arıza Sebebi:150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:07.06.2021 13:44
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 7.6.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Başakşehir
Etkilenen Mahalleler:Bahçeşehir 1Kısım Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:07.06.2021 09:46
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 7.6.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Kadıköy
Etkilenen Mahalleler:Suadiye Mah,Erenköy Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:07.06.2021 11:48
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 7.6.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Kartal
Etkilenen Mahalleler:Esentepe Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:07.06.2021 12:28
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 7.6.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Maltepe
Etkilenen Mahalleler:Yalı Mah
Arıza Sebebi:Şebeke Hattı Deplase Çalışması
Başlama Tarihi:07.06.2021 10:02
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 7.6.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Ümraniye
Etkilenen Mahalleler:Topağacı Mah,Elmalıkent Mah,Dumlupınar Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:07.06.2021 13:58
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 7.6.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Üsküdar
Etkilenen Mahalleler:Küçüksu Mah
Arıza Sebebi:150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:07.06.2021 11:29
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 7.6.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Şile
Etkilenen Mahalleler:Çayırbaşı Mah,Balibey Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:07.06.2021 10:18
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 7.6.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Şişli
Etkilenen Mahalleler:Kuştepe Mah
Arıza Sebebi:150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:07.06.2021 11:25
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 7.6.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.



İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLAI - 7 HAZİRAN

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Tarihi eser kaçakçıları jandarmaya yakalandı
GÜNDEMTarihi eser kaçakçıları jandarmaya yakalandı
Tüm öğretmen ve eğitim çalışanları Covid-19'a karşı aşılanıyor
GÜNDEMTüm öğretmen ve eğitim çalışanları Covid-19'a karşı ...
15 yaşındaki çocuğun ölümünde korkunç iddia! - Haberler
GÜNDEM15 yaşındaki çocuğun ölümünde korkunç iddia!
Kanalizasyona düştü, 13 gündür kurtarılmayı bekliyor
GÜNDEM13 gündür kurtarılmayı bekliyor
SEFERBERLİK BAŞLATILIYOR! Son dakika: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan müsilaj genelgesi!
GÜNDEMÇevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan müsilaj genelgesi!
KONTROLDEN ÇIKTI! Son dakika: Freni patladı, ortalık savaş alanına döndü - Haberler
GÜNDEMFreni patladı, ortalık savaş alanına döndü
SON DAKİKA: Horoz dövüştüren 24 kişiye 32 bin lira ceza - Haberler
GÜNDEMHoroz dövüştüren 24 kişiye 32 bin lira ceza
KAN DONDURAN OLAY! Son dakika: Tayt yüzünden feci şiddet iddiası! - VİDEO HABER
GÜNDEMTayt yüzünden feci şiddet iddiası!
İstanbul'da 415 tarihi eser ele geçirildi
GÜNDEMİstanbul'da 415 tarihi eser ele geçirildi
Sınırda kazılan tünel kullanılamaz hale getirildi - Haberler
GÜNDEMSınırda kazılan tünel kullanılamaz hale getirildi