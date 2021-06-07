İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranları İstanbulluların gündeminde. Salgın nedeniyle evden çalışma sistemine geçilmesi ve eğitimin online olarak evlerden sürdürülmesi su kesintisi duyurularının araştırılmasına neden oldu. 7 Haziran 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 7 Haziran 2021 İSKİ su kesintisi duyuruları

7 HAZİRAN İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti İlçe : Bakırköy Etkilenen Mahalleler : Kartaltepe Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 07.06.2021 12:54 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.6.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Bağcılar Etkilenen Mahalleler : Yenimahalle Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 07.06.2021 13:44 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.6.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Başakşehir Etkilenen Mahalleler : Bahçeşehir 1Kısım Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 07.06.2021 09:46 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.6.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Kadıköy Etkilenen Mahalleler : Suadiye Mah,Erenköy Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 07.06.2021 11:48 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.6.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Kartal Etkilenen Mahalleler : Esentepe Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 07.06.2021 12:28 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.6.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Maltepe Etkilenen Mahalleler : Yalı Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Deplase Çalışması Başlama Tarihi : 07.06.2021 10:02 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.6.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Ümraniye Etkilenen Mahalleler : Topağacı Mah,Elmalıkent Mah,Dumlupınar Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 07.06.2021 13:58 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.6.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Üsküdar Etkilenen Mahalleler : Küçüksu Mah Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 07.06.2021 11:29 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.6.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Şile Etkilenen Mahalleler : Çayırbaşı Mah,Balibey Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 07.06.2021 10:18 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.6.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Şişli Etkilenen Mahalleler : Kuştepe Mah Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 07.06.2021 11:25 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.6.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.





İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLAI - 7 HAZİRAN