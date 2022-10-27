İstanbul'da 4 katlı binada büyük panik! 0:00 / 0:00

DHA

Şişli'de 4 katlı binanın giriş katında çıkan yangın nedeniyle üst katlardakiler mahsur kaldı. Dumandan etkilenenler, itfaiye ekipleri merdiven aracıyla kurtardı. Yangına müdahale eden bir itfaiye eri ise düşerek yaralandı. Dumandan etkilenenler ile yaralı itfaiye eri ambulansla hastaneye kaldırıldı. DHA'nın haberine göre yangın, 4 katlı binanın giriş katında saat 07.30 sıralarında çıktı. Dumanları görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Dumanların üst kata dolması nedeniyle evlerinden çıkmayanlar balkona ve çatıya çıktı.

DUMANDAN ETKİLENDİLER Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına alırken, üst katlarda mahsur kalanları merdiven aracıyla kurtardı. Bazıları da itfaiye erlerinin yardımıyla dışarı çıktı. Duman nedeniyle nefes almakta güçlük çeken bir kişiye itfaiye eri oksijen maskesini takarak dışarı çıkardı. Yangına müdahale eden bir itfaiye eri ise düşerek yaralandı. Yaralı, sedye ile ambulansa konularak hastaneye kaldırıldı.

Yangın nedeniyle üst kattan itfaiye merdiveniyle indirilen Sofi Yavuyarım "Yangın en alt katta çıktı. Dumandan göz gözü görmüyordu. En üst katta mahsur kaldık. Duman soluyoruz, ölüyoruz diyoruz. İtfaiye geldi. Bizi merdiven ile indirdi. Yaşadığımıza ne bileyim mucize. Ben rahatsızım. Astımım var. Çok yoğun duman vardı" dedi.