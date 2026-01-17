Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem İstanbul'da 5 ilçede elektrik kesintisi! 18 Ocak 2026 Pazar İstanbul'da elektrikler ne zaman kesilecek, elektrikler saat kaçta gelecek?

        İstanbul'da 5 ilçede elektrik kesintisi! 18 Ocak İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

        Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) 18 Ocak Pazar günü İstanbul'da 5 ilçede elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. Yapılan duyuru sonucunda, "İstanbul'da elektrikler ne zaman kesilecek, saat kaçta gelecek?" soruları yanıt buldu. İşte 18 Ocak 2026 İstanbul elektrik kesintisi programı...

        Giriş: 17.01.2026 - 23:10 Güncelleme: 17.01.2026 - 23:10
        Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) 18 Ocak elektrik kesinti programı açıkladı. Pazar günü İstanbul genelinde 5 ilçede elektrik kesintisi uygulanacak. Bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul genelinde bazı ilçe ve mahallelerde zaman zaman elektrik kesintisi uygulanmaktadır. Peki, İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek, elektrikler hangi saatte kesilecek? İşte detaylar...

        ELEKTRİKLER NE ZAMAN KESİLECEK?

        Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan duyuruya göre 18 Ocak 2026 Pazar İstanbul'da farklı saat aralıklarında 5 ilçede elektrik kesintisi uygulanacak.

        İşte kesinti yaşanacak 5 ilçe

        BEDAŞ ELEKTİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NEREDEN YAPILIR?

        İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin duyurulduğu Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde, Planlı Kesintiler bölümünden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından sorgulanbilmektedir. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

        BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

