İstanbul'da 50 milyon lira değerinde kaçak oyuncak ele geçirildi!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda Fatih'te 2 ayrı depoda gümrük kaçağı oyuncakların bulunduğunu belirledi.

DHA'nın haberine göre; depolara eş zamanlı düzenlenen operasyonda iki kişi gözaltına alındı.

50 MİLYON DEĞERİNDE 125 BİN 875 OYUNCAK

Depolarda yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 50 milyon lira olan 125 bin 875 adet oyuncak ele geçirildi. Oyuncakların bir kısmının çocuklara yönelik olduğu, bir bölümünün ise son dönemde sosyal medyada popüler hale gelen, çanta ve telefonlara aksesuar olarak takılan oyuncaklardan oluştuğu tespit edildi.

KANSEROJEN MADDE TESPİT EDİLDİ

Yapılan testlerde oyuncakların insan sağlığına zararlı, yüksek oranda kanserojen madde içerdiği belirlendi. Ele geçirilen oyuncaklar İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.

Operasyonda gözaltına alınan iki kişi hakkındaki işlemler de sürüyor.