        İstanbul'da 8 ilçede elektrik kesintisi! 5 Ekim 2025 İstanbul'da elektrikler ne zaman kesilecek, elektrikler saat kaçta gelecek?

        İstanbul'da 8 ilçede elektrik kesintisi! 5 Ekim 2025 İstanbul'da elektrikler ne zaman kesilecek?

        Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) ve İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş (AYEDAŞ) 5 Ekim Pazar günü İstanbul'da 8 ilçede elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu. Yapılan duyuru sonucunda, "İstanbul'da elektrikler ne zaman kesilecek, saat kaçta gelecek?" sorusu yanıt buldu. İşte 5 Ekim 2025 İstanbul elektrik kesintisi programı...

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 04.10.2025 - 23:01 Güncelleme: 04.10.2025 - 23:01
        Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) 5 Ekim elektrik kesinti programı açıkladı. Buna göre bugün İstanbul genelinde 8 ilçede elektrik kesintisi uygulanacak. Bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul genelinde bazı ilçe ve mahallelerde zaman zaman elektrik kesintisi uygulanmaktadır. Peki, İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek, elektrikler hangi saatte kesilecek? İşte detaylar...

        ELEKTRİKLER NE ZAMAN KESİLECEK?

        Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan duyuruya göre 5 Ekim Pazar İstanbul'da farklı saat aralıklarında 8 ilçede elektrik kesintisi uygulanacak.

        AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

        AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arızalarıyla ilgilendiği biliniyor.

        İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintileri, AYEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor.

        AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        BEDAŞ ELEKTİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NEREDEN YAPILIR?

        İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin duyurulduğu Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde, Planlı Kesintiler bölümünden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından sorgulanbilmektedir. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

        BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        İŞTE SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER VE MAHALLELER

