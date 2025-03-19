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        Haberler Gündem İstanbul İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor

        İstanbul'da, haftanın üçüncü iş gününde iftar saatinin de yaklaşmasıyla bazı yollarda araçlar güçlükle ilerliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 19:37 Güncelleme: 19.03.2025 - 19:37
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        İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor
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        Mesaisini tamamlayan vatandaşların iftara yetişebilmek için yola çıkmasının da etkisiyle D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nun bazı noktalarında, ana arter ve caddelerde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

        Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolunda Cevizlibağ ve Haliç'in Ankara istikametinde, Yenibosna, Merter, Mecidiyeköy'de araçlar yavaş seyrediyor.

        Çağlayan ile Okmeydanı arasında ve TEM Otoyolu İSTOÇ'ta da trafik yoğunluğu dikkati çekiyor.

        Anadolu Yakası'nda, D-100 kara yolu üzerinde Kadıköy ve Kartal'da trafikte aksamalar yaşanıyor.

        TEM Otoyolu'nda Ataşehir, Dudullu ile Samandıra mevkilerinde trafik yoğunken Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Avrasya Tüneli'nde ise akıcı seyrediyor.

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        Öte yandan, bazı otobüs durakları ile metrobüs ve tramvay istasyonlarında yolcular sıra nedeniyle araçlara binmekte güçlük çekiyor.

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) CepTrafik haritası verilerine göre trafik yoğunluğu kent genelinde yüzde 71'e kadar çıktı.

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        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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