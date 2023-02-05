Bahçelievler ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde dün akşam saat 22.00 sıralarında düzenlenen asker eğlencesinde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavga sırasında 2 kişi bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kavganın çıktığı sokağa gelen polis ekipleri, gerilimin devam etmesi üzerine kalabalığı dağıtmak için havaya uyarı atışı yaptı. Sokaktaki gerginlik ve silah sesleri, çevredeki vatandaşların çektiği cep telefonu kayıtlarına yansıdı.

SULTANGAZİ'DE BİR KİŞİ SİLAH KULLANDI

Sultangazi ilçesi Sultançiftliği Mahallesi'nde de sokak arasında dün akşam askere gidecek kişi için eğlence düzenlendi. İlerleyen saatlerde eğlenenler arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bir kişi, kurusıkı olduğu ileri sürülen tabanca ile havaya bir el ateş etti. Kavga eden grubu yine eğlenceye katılanlar ayırarak, sokaktan uzaklaştırdı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

"HASTAMIZ VAR, HASTANEYE YETİŞEMİYORUZ"

Sultangazi ilçesi Cebeci Mahallesi Atatürk Bulvarı Caddesi'nde ilerleyen asker uğurlamaya konvoyu ise, Osmangazi Alt Geçidi'nde araçlarını durdurarak, yolu trafiğe kapattı. Meşale yakıp, halay çeken gruba sürücüler tepki gösterdi. Yakılan meşalelerden dolayı adeta göz gözü görmezken, o anları cep telefonu ile kaydeden bir araç sürücüsünün, "Hastamız var, hastaneye yetişemiyoruz" dediği duyuldu.